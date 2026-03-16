  • 447
  • 1
Балоянис приключва с Ботев

Гръцкият защитник Константинос Балоянис най-вероятно ще се раздели с Ботев (Пловдив) в края на настоящия сезон. Договорът на бранителя с "канарите" изтича и до момента няма никакви индикации, че ще бъде удължен.

Нещо повече - спортно-техническият щаб на жълто-черните все по-рядко разчита на левия бек, тъй като има две опции за футболисти на неговия пост - Браян-Антъни Хайн и Закария Тиндано.

В последния мач срещу Ботев (Враца), загубен с 1:3 на стадион "Христо Ботев", Хайн получи контузия и по всяка вероятност ще бъде извън строя за предстоящото гостуване на Славия.

При този вариант все пак може да се очаква Балоянис да бъде върнат в групата за двубоя в квартал "Овча купел".

През настоящия сезон 27-годишният Константинов Балоянис е изиграл 18 официални мача за Ботев (16 за първенство и 2 за Купата), в които е направил две асистенции.

