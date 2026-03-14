Балтанов: Много неща се объркаха и заслужено загубихме

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов бе афектиран след домакинското поражение с 1:3 от Ботев (Враца).

“Днес много неща се объркаха. На полувремето при 1:1 им казах, че ако продължаваме така, ще загубим мача. Груби индивидуални грешки. Днес не се представихме по наична, по който искахме, и заслужено загубихме. Допуснахме прекалено много брак и индивидуални грешки.

Говорим цяла седмица за мача и им казах, че няма да е лесен. Ботев (Враца) имат силни футболисти и отбор. Надявам се, че няма подценяване. Говорихме за ранен гол и после втори, за да си решим мача, а то се получи обратното", каза треньорът на "канарчетата".