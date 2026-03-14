  Балтанов: Много неща се объркаха и заслужено загубихме

Балтанов: Много неща се объркаха и заслужено загубихме

  • 14 март 2026 | 17:30
  • 1873
  • 5

Наставникът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов бе афектиран след домакинското поражение с 1:3 от Ботев (Враца).

“Днес много неща се объркаха. На полувремето при 1:1 им казах, че ако продължаваме така, ще загубим мача. Груби индивидуални грешки. Днес не се представихме по наична, по който искахме, и заслужено загубихме. Допуснахме прекалено много брак и индивидуални грешки.

Говорим цяла седмица за мача и им казах, че няма да е лесен. Ботев (Враца) имат силни футболисти и отбор. Надявам се, че няма подценяване. Говорихме за ранен гол и после втори, за да си решим мача, а то се получи обратното", каза треньорът на "канарчетата".

Още от БГ Футбол

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
  • 21811
  • 18
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 31613
  • 84
Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

  • 14 март 2026 | 18:39
  • 51464
  • 328
Локо (Пд) надви Левски като гост и записа трета поредна победа в Елитната група до 17 години

  • 14 март 2026 | 15:18
  • 1974
  • 2
Гьоко Хаджиевски: Как ще ти вкарат гол? Разочарован съм, не знам какво да сменя

  • 14 март 2026 | 15:04
  • 1767
  • 7
Алвеша: Проспахме 45 минути, смените направиха разликата

  • 14 март 2026 | 15:03
  • 1113
  • 3
Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

Лудогорец 2:0 ЦСКА, греда за "червените"

  • 14 март 2026 | 18:39
  • 51464
  • 328
Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

Ботев (Враца) развали празненствата на Ботев (Пд)

  • 14 март 2026 | 17:16
  • 31613
  • 84
Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

Късна драма на "Коритото"! ЦСКА 1948 разплака Спартак (Варна) дълбоко в добавеното време

  • 14 март 2026 | 14:38
  • 35092
  • 90
Съставите на Арсенал и Евертън

Съставите на Арсенал и Евертън

  • 14 март 2026 | 18:33
  • 481
  • 0
Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

Челси - Нюкасъл, "свраките" с шест промени, лондончани сменят вратаря

  • 14 март 2026 | 18:41
  • 42
  • 0
Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

Лидерът се измъчи срещу последния, изненада в Пазарджик

  • 14 март 2026 | 17:25
  • 21811
  • 18