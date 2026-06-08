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България (U17) с тежка загуба от Албания в контрола

  • 8 юни 2026 | 14:26
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България (U17) с тежка загуба от Албания в контрола

Юношеският национален отбор на България до 17 години загуби с 0:5 от връстниците си от Албания във втората контролна среща между двата отбора, изиграна в Тирана.  

Двубоят бе част от подготвителния лагер на селекцията на Светослав Петров, която използва двете проверки срещу албанците за натрупване на игрова практика на различни състезатели.  

Само три дни по-рано младите "лъвове" записаха победа с 4:1 в първата контрола между двата тима. Тогава българските национали демонстрираха отлична игра, а Петър Петров и Александър Сираков реализираха по две попадения за успеха в албанската столица.

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