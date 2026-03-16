Netflix иска да се превърне в дом на най-големите събития в бойните спортове

Netflix има големи планове за бойните спортове през 2026 г., след като сключи сделка за излъчването на предстоящия двубой между Ронда Раузи и Джина Карано през май, както и реванша Флойд Мейуедър - Мани Пакяо през септември.

Стрийминг услугата, която се гордее с над 325 милиона абонати, вече постави рекорди с мачовете Джейк Пол - Майк Тайсън и Канело - Крауфорд. Изглежда, че стратегията за фокусиране върху подобни големи, еднократни събития работи. Преди UFC да подпише договор за излъчване с Paramount, Netflix активно преследваше пакет за всички 12 или 13 „pay-per-view“ събития на организацията. Сделката е била почти финализирана, но тогава Paramount отправя оферта, на която UFC не може да откаже – седемгодишен договор на стойност 7,7 милиарда долара. Това обаче не спира Netflix да продължи да търси най-големите и най-добрите събития в бойните спортове, като тази тенденция няма да се забави скоро.

Към момента Netflix не е определил квота за броя на тези големи събития, които биха могли да се излъчват на платформата през годината, но това определено се превръща в приоритет. Двубоят Раузи срещу Карано бележи първото навлизане на Netflix в ММА, но боксът също се е превърнал във важна част от екосистемата. Пример за това е предстоящото завръщане на Тайсън Фюри от пенсия срещу Арсланбек Махмудов на 11 април във Великобритания.

