Сензация: Пакяо и Мейуедър отново се изправят един срещу друг

Големите имена в бокса Мани Пакиао и Флойд Мейуедър постигнаха споразумение за професионален реванш през септември. 47-годишният Пакиао и 48-годишният Мейуедър ще се изправят един срещу друг в залата Sphere в Лас Вегас в събота, 19 септември.

Бившият световен шампион Мейуедър обяви миналата седмица, че ще се завърне от пенсия за четвърти път. Това ще бъде първият професионален мач за американеца, откакто победи боеца от смесените бойни изкуства Конър Макгрегър с технически нокаут в десетия рунд през 2017 г.

Филипинецът Пакиао се оттегли от спорта през 2021 г., за да се съсредоточи върху политическата си кариера, но се завърна на ринга миналия юли, за да се бие с шампиона на WBC в полусредна категория Марио Бариос, който запази титлата си след равенство.

Мейуедър и Пакиао се срещнаха за първи път през 2015 г. в мач, определен като „Битката на века“, който и до днес остава най-доходоносният в историята на бокса. Тогава Мейуедър излезе победител, надделявайки над Пакиао с убедително единодушно съдийско решение в Лас Вегас.

Все още не е известно в колко рунда или в коя теглова категория ще се проведе реваншът.

Пакиао, носител на 12 световни титли в осем различни категории, заяви: „Флойд и аз дадохме на света това, което остава най-голямата битка в историята на бокса. Феновете чакаха достатъчно дълго. Те заслужават този реванш. Искам Флойд да живее с едната загуба в професионалния си актив и винаги да помни кой му я е нанесъл.“

Мейуедър, който във вторник навършва 49 години, каза: „Вече се бих и победих Мани веднъж. Този път резултатът ще бъде същият.“

Американецът има 50 победи от 50 професионални мача, като 27 от тях са с нокаут. След оттеглянето си през 2017 г. той проведе серия от демонстративни двубои и има насрочен мач срещу Майк Тайсън тази година. Обявявайки края на оттеглянето си в събота, Мейуедър заяви: „От предстоящото ми събитие с Майк Тайсън до следващия ми професионален мач: никой няма да генерира по-големи приходи от билети, да има по-голяма глобална аудитория и да печели повече пари с всяко събитие от моите.“

Пакиао, който има 62 победи от 73 мача, каза през октомври, че двамата са близо до споразумение за реванш, но добави, че това зависи от способността им „да се разберат един друг“.

Предишната им среща през 2015 г. генерира рекордните 4,6 милиона платени гледания (pay-per-view) и рекордни приходи от билети на живо в размер на 72 милиона долара в MGM Grand Garden Arena.

Пълни подробности относно подгряващите мачове и наличността на билети ще бъдат обявени през следващите седмици.

