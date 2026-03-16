Геша: Борба, тежък мач

Лидерът Септември (Тервел) се наложи с 1:0 над гостуващия му Волов-Шумен 2007. Срещата е от 21-ия кръг на Североизточната Трета лига. Треньорът Георги Иванов-Геша коментира успеха пред клубния сайт.

„Отсъствието на двама основни футболисти ни затрудни максимално и през първото полувреме фланговете ни не работеха толкова добре. През второто полувреме Шумен нямаше какво да губят, излязоха по-напред, имаха някаква инициатива в средата на терена. Но проблемът е, че не можахме да организирахме добри контри и да приключи интригата рано-рано. В крайна сметка се получи борба, тежък мач срещу добър отбор. Трите точки са идеални за нас“.

