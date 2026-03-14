Алегри: Има само един начин да настигнем Интер - те да губят, а ние да печелим

В Милан все още цари еуфория след победата над Интер (1:0) в Дерби дела Мадонина, която намали разликата в класирането до седем точки. Сега на дневен ред е гостуване на Лацио в Рим в неделя вечер. По време на пресконференцията си в Миланело наставникът Масимилиано Алегри сподели вижданията си за предстоящия мач. Той също така потвърди, че Сантиаго Хименес няма да бъде в групата за мача, въпреки че е в добро състояние.

Как е отборът? Каква беше седмицата?

Всички бяхме щастливи след мача (срещу Интер - бел.ред.), което е нормално, но във вторник отборът се яви спокоен и отпуснат. Сега ни предстои двубой с Лацио, който винаги е труден, защото отборите на Сари са много трудни за побеждаване. За нас е важно, защото трябва да се опитаме да направим още една крачка напред. За щастие, очаква ни пълен стадион, защото ще има 10 000 фенове на Милан, което е много важно за нас. Трябва да завършим седмицата добре, а утре ще изиграем този мач. Повтарям, ако дадем най-доброто от себе си, тези зад нас няма да могат да ни настигнат. Хименес няма да бъде в групата утре, но е в добро състояние, особено психологически. За финалната част на сезона ни трябват играчи, които могат да вкарват голове.

Възможен ли е този обрат за Скудетото?

Повтарям: има само един начин да настигнем Интер. Те да губят, а ние да печелим.

Защо да не вярвате в това Скудето?

Не е въпрос на опитване, ние трябва да си свършим работата, защото с 60 точки няма да стигнем доникъде. Трябва да дадем всичко от себе си, знаейки, че пред нас има тим със седем точки преднина, а зад нас също има отбори, които ни преследват.

Когато чуете играчите си да говорят за Скудетото, оценявате ли амбицията, или ви е трудно да го слушате?

Амбицията не е да вдигнем титлата, а да даваме най-доброто от себе си, да работим усилено всеки ден. След това ще видим дали ние или другите сме по-добри, защото сезонът е едно дълго пътуване, че най-добрият отбор за годината печели.“

Утре ще бъдете без Рабио. Как ще се справите с отсъствието му?

Не знам кой ще играе измежду Яшари и Ричи, но важното е отборът да се представи солидно, с отлично представяне в защита, защото Лацио е съперник, който вкарва много голове към края на мачовете.

Ще промени ли предпазливият тактически подход на Лацио вашата стратегия за мача?

Ще бъде трудна среща, защото те не допускат много положения пред тяхната врата. Техните характеристики винаги са ги карали да играят такъв тип футбол. Това ще бъде важен мач за тях, защото ще се опитат да победят Милан, а е важен и за нас, защото ще ни позволи да направим малка крачка напред.

Стана ли Шампионската лига ли недостижима за италианските отбори? Защо?

Футболът е красив, защото между отборите има конкуренция и защото ситуациите се променят всяка година. В момента гледаме финалните етапи, но дори английските отбори изпитват трудности. От една страна, този формат е забавен, защото има толкова много мачове и рискуваш да се озовеш от двете страни на класирането. Може би следващата година ще е различно. Важното е да играеш в турнира, а след това ще видим на какво е способен всеки. Няма правила.

Ще запазите ли спокойствие?

Силата, от която се нуждаем, е да работим в пълно спокойствие, без да се вълнуваме прекалено или да се депресираме в зависимост от ситуацията. Милан е на добър път. Все още не сме постигнали никакви цели и повтарям: едно добро нещо, което направихме, е да стигнем до март и да останем в обсега на целите си.