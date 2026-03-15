Ще се възползва ли Милан от грешката на Интер?

Лацио и Милан ще се изправят един срещу друг в мач от 29-ия кръг на италианската Серия "А" на 15 март 2026 г. Двубоят ще започне в 21:45 часа на стадион "Олимпико" в Рим. Срещата ще бъде ръководена от опитния италиански съдия Марко Гуида, който ще има отговорната задача да следи за спазването на правилата в този важен сблъсък между два от големите италиански отбори.

Милан се намира в отлична позиция в класирането, заемайки второто място с 60 точки след 28 изиграни мача. "Росонерите" имат впечатляваща голова разлика с 44 отбелязани и само 20 допуснати гола, което показва силата им както в нападение, така и в защита. Сега те ще опитат да се възползват от грешката на Интер и да скъсят разликата си с него, като така биха върнали и интригата в битката за Скудетото.

От друга страна, Лацио се намира на 10-та позиция с 37 точки от същия брой мачове, като "бианкочелестите" имат равен брой отбелязани и допуснати голове - по 28. "Орлите" имат все по-малки надежди в битката за Европа, но пък това не значи, че вече са се предали и ще продължат да се борят до последно. Затова и днес ще искат да вземат максимума от този мач.

Лацио идва в този двубой след победа с 2:1 над Сасуоло в Серия "А" на 9 март 2026 г. Преди това "орлите" записаха равенство 2:2 срещу Аталанта в мач от Купата на Италия на 4 март. В предишните си три срещи римляните показаха непостоянна форма - загуба с 0:2 от Торино на 1 март, равенство 0:0 с Каляри на 21 февруари и поражение с 0:2 от Аталанта на 14 февруари.

Милан, от своя страна, демонстрира по-добра форма, като в последния си мач постигна престижна победа с 1:0 над градския съперник Интер на 8 март. Преди това "росонерите" победиха Кремонезе с 2:0 на 1 март, но загубиха от Парма с 0:1 на 22 февруари. В предишните две срещи записаха равенство 1:1 с Комо и победа с 2:1 над Пиза.

В последните пет сблъсъка между двата отбора се наблюдава равновесие, като всеки от тях има по две победи и едно равенство. Последната среща се състоя на 4 декември 2025 г. в турнира за Купата на Италия, когато Лацио победи с 1:0. Преди това, на 29 ноември 2025 г. в мач от Серия А, Милан спечели със същия резултат на своя стадион. На 2 март 2025 г. Лацио постигна победа с 2:1 като гост, а на 31 август 2024 г. двата отбора завършиха наравно 2:2 на "Олимпико". В най-ранната от последните пет срещи, състояла се на 1 март 2024 г., Милан победи с 1:0 като гост.

Маурицио Сари ще има доста главоболия около мача. Той не може да разчита на Иван Проведел, Данило Каталди, Николо Ровела и Салуел Жиго. Алесио Романьоли и Тома Башич до последно ще са под въпрос. Добрата новина е завръщането на Фисайо Деле-Баширу.

В Милан големият липсващ ще е Адриен Рабио, който изтърпява наказание заради натрупани картони. В лазарета пък са Рубен Лофтъс-Чийк и Матео Габия. В клуба таят надежди Сантиаго Хименес да успее да се възстанови навреме и да може да играе в този мач.