Денислав Бърдаров и ИББ с нова загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха 3-а поредна и общо 16-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ падна от гранда Фенербахче Медикана с 0:3 (22:25, 27:29, 24:26) в среща от 23-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Бърдаров и съотборниците му продължават да са на 12-о място във временното класиране с 6 победи, 16 загуби и 21 точки. В следващия 24-и кръг ИББ е гост на Гебзе Беледийе. Мачът е в неделя (8 март) от 13,00 часа българско време.

В този двубой Денислав Бърдаров влезе като резерва за ИББ още в първия гейм и стана втори по резултатност с 11 точки (48% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +5).

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, отново стана най-резултатен със 17 точки (2 блока, 1 ас и 41% ефективност в атака - +13).

За Фенербахче Адис Лагумджия реализира 17 точки (2 блока, 1 ас и 48% ефективност в атака - +9), а Ийт Гюлмезоолу и Ървин Нгапет се отчетоха с 15 и 14 точки за победата.