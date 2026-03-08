Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Денислав Бърдаров и ИББ с нова загуба в Турция

Денислав Бърдаров и ИББ с нова загуба в Турция

  • 8 март 2026 | 21:59
  • 204
  • 0
Денислав Бърдаров и ИББ с нова загуба в Турция

Националът Денислав Бърдаров и неговият Истанбул Бююкшекир Беледийеспор записаха 3-а поредна и общо 16-а загуба в турската Ефелер Лига. ИББ падна от гранда Фенербахче Медикана с 0:3 (22:25, 27:29, 24:26) в среща от 23-ия кръг на шампионата, игран този следобед.

Бърдаров и съотборниците му продължават да са на 12-о място във временното класиране с 6 победи, 16 загуби и 21 точки. В следващия 24-и кръг ИББ е гост на Гебзе Беледийе. Мачът е в неделя (8 март) от 13,00 часа българско време.

Денислав Бърдаров и ИББ с поредна загуба в Турция
Денислав Бърдаров и ИББ с поредна загуба в Турция

В този двубой Денислав Бърдаров влезе като резерва за ИББ още в първия гейм и стана втори по резултатност с 11 точки (48% ефективност в атака и 50% позитивно посрещане - +5).

Бившият игра на българският Хебър (Пазарджик) - канадският диагонал Брадли Гънтър, отново стана най-резултатен със 17 точки (2 блока, 1 ас и 41% ефективност в атака - +13).

За Фенербахче Адис Лагумджия реализира 17 точки (2 блока, 1 ас и 48% ефективност в атака - +9), а Ийт Гюлмезоолу и Ървин Нгапет се отчетоха с 15 и 14 точки за победата.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

Супер Мартин Атанасов с 18 точки, Монца взе гейм на Перуджа в първия 1/4-финал

  • 8 март 2026 | 00:25
  • 2565
  • 1
Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

Венислав Антов с 18 точки, Туркоа изпусна победата срещу Тур във Франция

  • 7 март 2026 | 23:49
  • 1755
  • 0
Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

Ботев (Луковит) удари ВАСК в допълнителния турнир във Висшата лига

  • 7 март 2026 | 21:26
  • 1476
  • 0
Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

Дмитро Долгополов: Иван Станев ни кара да даваме най-доброто

  • 7 март 2026 | 21:17
  • 825
  • 0
Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

Иван Станев: Трябва да останем концентрирани докрай

  • 7 март 2026 | 21:10
  • 1897
  • 0
Нефтохимик се справи чисто с Берое

Нефтохимик се справи чисто с Берое

  • 7 март 2026 | 20:39
  • 1228
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

Такъв ЦСКА искат да виждат феновете, "червените" се разправиха с Локо (Сф) след рецитал на Ето'о

  • 8 март 2026 | 19:38
  • 70634
  • 260
Дерби дела Мадонина: Милан 1:0 Интер, дебютен гол даде аванс на "росонерите"

Дерби дела Мадонина: Милан 1:0 Интер, дебютен гол даде аванс на "росонерите"

  • 8 март 2026 | 21:48
  • 4286
  • 9
Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

Янев каза какво очаква срещу Лудогорец и отсече: Нивото на Първа лига е много високо

  • 8 март 2026 | 20:01
  • 15528
  • 27
ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

ВАР + Наумов = нули между ЦСКА 1948 и Ботев

  • 8 март 2026 | 17:11
  • 41252
  • 54
Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

Добричкият ренесанс и падението на "латино" Берое продължават

  • 8 март 2026 | 14:40
  • 35417
  • 63
Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

Веласкес: Битката за титлата ще е между първите четири, няма да плача или да търся извинения

  • 8 март 2026 | 11:20
  • 40504
  • 87