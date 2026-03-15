Левски ще търси нови 3 точки срещу изпитващия трудности Берое - на живо преди двубоя в Стара Загора
  3. Верстапен недоволства и заради ужасната си кола?

Верстапен недоволства и заради ужасната си кола?

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф коментира, че част от недоволството на Макс Верстапен, насочено към новите технически правила, се дължи и на факта, че Ред Бул изостава от началото на сезона и бившият шампион често се озовава в дъното на колоната.

„Макс е като в шоу на ужасите – коментира Волф, чийто тим записа втора поредна двойна победа тази година в Китай. – Като погледнеш онборд кадрите му от квалификацията, колата му е просто ужасна за каране. При много други тимове това не е така.

Верстапен: Всеки, който се наслаждава на новите правила, не разбира нищо
Верстапен: Всеки, който се наслаждава на новите правила, не разбира нищо

„От гледна точка на пилотите, когато говорим за квалификационна обиколка на пълна газ, това вече е различно. С всичкото това връщане на газта и пускане колата по инерция, някой като Макс, който иска да атакува на пълна газ, няма как да е доволен. Трудно му е да преглътне това.

„Но това е проблем, свързан с колите, който се мултиплицира. Ако гледате състезанията по телевизията, дори и Макс ще признае, че в челото битката е интересна.“

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1
Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1
Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при пилотите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

Пълно класиране при отборите във Формула 1 след Гран При на Китай

Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

Съдбите на Антонели и Фетел са преплетени още от раждането на италианеца

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

11-те на Берое и Левски, Хуан Переа води атаката на "сините"

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Втора лига на живо: ЦСКА II губи с 0:2, Лудогорец II изравни на Фратрия

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Ман Юнайтед 0:0 Астън Вила, спокойно начало на двубоя

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Бивш член на Изпълкома: Янев не става за ЦСКА, Гриша Ганчев му осигури купа на България

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

