Верстапен недоволства и заради ужасната си кола?

Шефът на Мерцедес във Формула 1 Тото Волф коментира, че част от недоволството на Макс Верстапен, насочено към новите технически правила, се дължи и на факта, че Ред Бул изостава от началото на сезона и бившият шампион често се озовава в дъното на колоната.

„Макс е като в шоу на ужасите – коментира Волф, чийто тим записа втора поредна двойна победа тази година в Китай. – Като погледнеш онборд кадрите му от квалификацията, колата му е просто ужасна за каране. При много други тимове това не е така.

Верстапен: Всеки, който се наслаждава на новите правила, не разбира нищо

„От гледна точка на пилотите, когато говорим за квалификационна обиколка на пълна газ, това вече е различно. С всичкото това връщане на газта и пускане колата по инерция, някой като Макс, който иска да атакува на пълна газ, няма как да е доволен. Трудно му е да преглътне това.

„Но това е проблем, свързан с колите, който се мултиплицира. Ако гледате състезанията по телевизията, дори и Макс ще признае, че в челото битката е интересна.“

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

Снимки: Gettyimages