Димитър Дерменджиев за дербито с Марица (Пловдив)

В неделя, втория отбор на Локомотив (Пловдив) е домакин на Марица (Пловдив). Местното дерби е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

„В последния ни мач, загубихме от лидера. Предстои ни двубой със също толкова добър отбор. Освен това е и дерби. Прогнозите са неуместни. Очаквам да сме достоен съперник на Марица. Имаме потенциал за да се противопоставим успешно. За пореден път ще кажа, че мачовете със силните са много полезни за младите ни футболисти. Освен трупане на опит обаче, трябва и да се борим до последно за положителен резултат. Длъжни сме да го правим за да може играчите ни да израстват и да се доближават до първия отбор. Пътят е дълъг, но трябва да вървим по него в правилната посока“, коментира пред Sportal.bg Димитър Дерменджиев, треньор на Локо.