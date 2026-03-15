  2. Черно море
  3. Илиан Илиев каза как иска да играе отборът му срещу Левски и заяви: Четвърто 0:0 у дома щеше да е изкуство

Илиан Илиев каза как иска да играе отборът му срещу Левски и заяви: Четвърто 0:0 у дома щеше да е изкуство

  • 15 март 2026 | 16:56
Илиан Илиев каза как иска да играе отборът му срещу Левски и заяви: Четвърто 0:0 у дома щеше да е изкуство

Наставникът на Черно море Илиан Илиев не остана кой знае колко впечатлен от домакинската победа с 1:0 над Монтана, която бе първа след три поредни нулеви равенства на "Тича". Той допълни, че четвърто такова е щяло да бъде изкуство. Също така Илиев добави, че в следващия мач, който е срещу Левски в София, "моряците" няма как само да се бранят, а трябва да се успокоят и да използват пространствата, които противникът ще им остави.

“Изхождайки от последните три мача у дома, завършвайки 0:0, очаквахме по същия начин да се развие мачът. Очаквахме победата в последния двубой да ни даде малко повече самочувствие - не ни даде. Отговорихме на това, което Монтана ни предложи - битка. Виждате, че теренът не позволява да се играе бързо или ако се играе, се греши. Победихме един отбор, който много трудно губи. Изключвайки последния мач с Лудогорец другите им резултати са 1:0, 0:0. Отговорихме на битката. Имат бързи хора, но се опазихме от контраатаките им да не допуснем гол.

Но не можахме да вкараме това самочувствие. Само с желание трудно можеш да пробиеш такава сгъстена защита. Много трудно се играе на този терен. Надяваме се след три седмици, когато домакинстваме на Славия, тревата да е живнала, защото това е мъчение и за хората на терена, и за хората отвън - говоря за нас и публиката.

Една победа с повече характер и мъжество, но малко футболно време.

Рядко говорим индивидуално за хора. Берк Бейхан е много добро момче, но на този терен едно грешно поемане и се вкарва в някакви драми, което не е добре за психиката на един футболист. Постоянно се опитваме да му дадем самочувствие, защото след такива контузии влиза неготов, а това се отразява на формата и психиката му. Надявам се този гол да му даде самочувствие, тъй като е момче, което има бъдеще. А и да ни даде малко повече спокойствие, защото след три поредни нулеви равенства у дома, ако бяхме направили четвърто, това щеше да е изкуство. Трудно е да не допуснеш четири мача гол, но и да не вкараш - вече щеше да е изкуство.

В следващото гостуване срещу Левски се надявам да подходим със същото старание. Да отидем в София и само да се браним - е трудно. Левски е с качествен отбор и единици. Само да ги парираме ще е трудно. Трябва да използваме пространствата, които ще ни оставят, но е важното малко да се успокоим след тази негативна поредица у дома и да гледаме малко по-спокойно в оставащите 10 мача", каза Илиев.

Още от БГ Футбол

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

  • 15 март 2026 | 17:35
  • 45112
  • 193
Треньорът на Монтана: Всички се чудим защо не можем да отбележим

Треньорът на Монтана: Всички се чудим защо не можем да отбележим

  • 15 март 2026 | 16:40
  • 679
  • 1
Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

  • 15 март 2026 | 17:25
  • 40613
  • 38
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 19532
  • 28
Ясно е защо Кирилов не е в групата на Левски за мача с Берое

Ясно е защо Кирилов не е в групата на Левски за мача с Берое

  • 15 март 2026 | 16:16
  • 7072
  • 2
Школата на Берое представи юбилеен мачов екип по повод 110 години

Школата на Берое представи юбилеен мачов екип по повод 110 години

  • 15 март 2026 | 15:31
  • 466
  • 0
Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

Берое 0:0 Левски, отмениха гол на домакините

  • 15 март 2026 | 17:35
  • 45112
  • 193
Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

Черно море пречупи трудно Монтана със страхотен гол

  • 15 март 2026 | 16:22
  • 19532
  • 28
Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

Ман Юнайтед срази Астън Вила и направи важна крачка към място в зона ШЛ, Фернандеш с историческо постижение

  • 15 март 2026 | 17:55
  • 8841
  • 15
Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

Барселона 3:0 Севиля, Дани Олмо заби третия

  • 15 март 2026 | 17:15
  • 5005
  • 28
Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

Съставите на Ливърпул и Тотнъм, Салах оставен на пейката

  • 15 март 2026 | 17:36
  • 1198
  • 2
Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

Фратрия стъпи накриво, горещо дерби в Благоевград и крушение на ЦСКА II

  • 15 март 2026 | 17:25
  • 40613
  • 38