Илиан Илиев каза как иска да играе отборът му срещу Левски и заяви: Четвърто 0:0 у дома щеше да е изкуство

Наставникът на Черно море Илиан Илиев не остана кой знае колко впечатлен от домакинската победа с 1:0 над Монтана, която бе първа след три поредни нулеви равенства на "Тича". Той допълни, че четвърто такова е щяло да бъде изкуство. Също така Илиев добави, че в следващия мач, който е срещу Левски в София, "моряците" няма как само да се бранят, а трябва да се успокоят и да използват пространствата, които противникът ще им остави.

“Изхождайки от последните три мача у дома, завършвайки 0:0, очаквахме по същия начин да се развие мачът. Очаквахме победата в последния двубой да ни даде малко повече самочувствие - не ни даде. Отговорихме на това, което Монтана ни предложи - битка. Виждате, че теренът не позволява да се играе бързо или ако се играе, се греши. Победихме един отбор, който много трудно губи. Изключвайки последния мач с Лудогорец другите им резултати са 1:0, 0:0. Отговорихме на битката. Имат бързи хора, но се опазихме от контраатаките им да не допуснем гол.

Но не можахме да вкараме това самочувствие. Само с желание трудно можеш да пробиеш такава сгъстена защита. Много трудно се играе на този терен. Надяваме се след три седмици, когато домакинстваме на Славия, тревата да е живнала, защото това е мъчение и за хората на терена, и за хората отвън - говоря за нас и публиката.

Една победа с повече характер и мъжество, но малко футболно време.

Рядко говорим индивидуално за хора. Берк Бейхан е много добро момче, но на този терен едно грешно поемане и се вкарва в някакви драми, което не е добре за психиката на един футболист. Постоянно се опитваме да му дадем самочувствие, защото след такива контузии влиза неготов, а това се отразява на формата и психиката му. Надявам се този гол да му даде самочувствие, тъй като е момче, което има бъдеще. А и да ни даде малко повече спокойствие, защото след три поредни нулеви равенства у дома, ако бяхме направили четвърто, това щеше да е изкуство. Трудно е да не допуснеш четири мача гол, но и да не вкараш - вече щеше да е изкуство.

В следващото гостуване срещу Левски се надявам да подходим със същото старание. Да отидем в София и само да се браним - е трудно. Левски е с качествен отбор и единици. Само да ги парираме ще е трудно. Трябва да използваме пространствата, които ще ни оставят, но е важното малко да се успокоим след тази негативна поредица у дома и да гледаме малко по-спокойно в оставащите 10 мача", каза Илиев.