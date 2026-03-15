Ожие: Рали „Сафари“ е като ритник отзад за нас

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие се размина с отлична възможност да победи двамата претенденти за световната титла Елфин Еванс и Оливър Солберг в много тежкото рали „Сафари“.

Ожие отпадна в събота по обед заради повреда в алтернатора, днес се върна по системата Супер рали, но не стигна до зоната на точките, а в битката за Супер неделята остана втори, на 3,6 секунди зад Оливър Солберг.

Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"

„Ние доминираме в последно време, но този уикенд не беше добър за нас – обясни в Найваша Ожие. – Може би това е този малък ритник отзад за нас, за за започнем отново да се представяме по-добре.“

Ожие успя да избие цялото си закъснение от четвъртък, над 1 минута, в петъчните отсечки и завърши деня на 1 секунди от лидера Оливър Солберг. Но в събота Себ спука гума още в първата отсечка, а заради набилата се кал в алтернатора беше принуден да се откаже по пътя към обедната сервизна зона, където пристигна теглен на буксир.

Така-сан продължи японската традиция в Африка

Снимки: Imago