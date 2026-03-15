Елфин Еванс продължава да води в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) и след рали „Сафари“, въпреки че взе едва шест пункта от надпреварата в Кения след отпадането си в средата на съботния ден.
Уелският пилот е начело с общо 66 точки и аванс от осем пред съотборника си Оливър Солберг, който също отпадна в съботния ден, но взе малко повече точки, след като оглави всички неделни подреждания и дори стигна до десетото място в генералното класиране. А победителят от рали „Сафари“ Такамото Кацута заема третата позиция в класирането с изоставане от 11 точки спрямо лидера.
Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"
Класиране при пилотите в WRC след рали „Сафари“:
Елфин Еванс – 66 точки
Оливър Солберг – 58
Такамото Кацута – 55
Адриен Фурмо – 47
Сами Паяри – 32
Себастиен Ожие* – 26
Тиери Нювил – 25
Есапека Лапи* – 21
Роберт Вирвес** – 10
Гас Грийнсмит** – 8
Лео Росел** – 8
Фабрицио Салдивар** – 6
Йоан Росел** – 6
Андреас Микелсен** – 4
Роберто Дапра** – 4
Джон Армстронг – 4
Диего Домингес** – 2
Артур Пеламор** – 2
Джошуа Макърлийн – 2
Матео Фонтана*** – 2
Роопе Корхонен** – 1
Ерик Камий** – 1
Ромер Юргенсон** – 0
Хейдън Падън* – 0
Грегоар Мюнстер* – 0
Лоренцо Бертели* – 0
Мартинс Сескс* – 0
*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3
