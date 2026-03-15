  • 15 март 2026 | 13:32
  • 272
  • 0
Класиране при пилотите в WRC след рали "Сафари"

Елфин Еванс продължава да води в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) и след рали „Сафари“, въпреки че взе едва шест пункта от надпреварата в Кения след отпадането си в средата на съботния ден.

Уелският пилот е начело с общо 66 точки и аванс от осем пред съотборника си Оливър Солберг, който също отпадна в съботния ден, но взе малко повече точки, след като оглави всички неделни подреждания и дори стигна до десетото място в генералното класиране. А победителят от рали „Сафари“ Такамото Кацута заема третата позиция в класирането с изоставане от 11 точки спрямо лидера.

Такамото Кацута ликува с първата си победа в WRC след успех в адското рали "Сафари"
Класиране при пилотите в WRC след рали „Сафари“:

  1. Елфин Еванс – 66 точки

  2. Оливър Солберг – 58

  3. Такамото Кацута – 55

  4. Адриен Фурмо – 47

  5. Сами Паяри – 32

  6. Себастиен Ожие* – 26

  7. Тиери Нювил – 25

  8. Есапека Лапи* – 21

  9. Роберт Вирвес** – 10

  10. Гас Грийнсмит** – 8

  11. Лео Росел** – 8

  12. Фабрицио Салдивар** – 6

  13. Йоан Росел** – 6

  14. Андреас Микелсен** – 4

  15. Роберто Дапра** – 4

  16. Джон Армстронг – 4

  17. Диего Домингес** – 2

  18. Артур Пеламор** – 2

  19. Джошуа Макърлийн – 2

  20. Матео Фонтана*** – 2

  21. Роопе Корхонен** – 1

  22. Ерик Камий** – 1

  23. Ромер Юргенсон** – 0

  24. Хейдън Падън* – 0

  25. Грегоар Мюнстер* – 0

  26. Лоренцо Бертели* – 0

  27. Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма
**Пилот от WRC2
***Пилот от WRC3

  • 15 март 2026 | 10:57
  • 2722
  • 0
  • 15 март 2026 | 10:56
  • 1484
  • 0
  • 15 март 2026 | 11:00
  • 864
  • 0
  • 15 март 2026 | 10:37
  • 25260
  • 36
  • 15 март 2026 | 10:28
  • 2210
  • 1
  • 15 март 2026 | 08:09
  • 1469
  • 0
  • 15 март 2026 | 14:30
  • 2971
  • 0
  • 15 март 2026 | 12:26
  • 15724
  • 46
  • 15 март 2026 | 13:55
  • 10929
  • 1
  • 15 март 2026 | 12:00
  • 17997
  • 33
  • 15 март 2026 | 10:37
  • 25260
  • 36
  • 15 март 2026 | 08:27
  • 16373
  • 5