Класиране при пилотите в WRC след рали "Сафари"

Елфин Еванс продължава да води в генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) и след рали „Сафари“, въпреки че взе едва шест пункта от надпреварата в Кения след отпадането си в средата на съботния ден.

Уелският пилот е начело с общо 66 точки и аванс от осем пред съотборника си Оливър Солберг, който също отпадна в съботния ден, но взе малко повече точки, след като оглави всички неделни подреждания и дори стигна до десетото място в генералното класиране. А победителят от рали „Сафари“ Такамото Кацута заема третата позиция в класирането с изоставане от 11 точки спрямо лидера.

Класиране при пилотите в WRC след рали „Сафари“:

Елфин Еванс – 66 точки Оливър Солберг – 58 Такамото Кацута – 55 Адриен Фурмо – 47 Сами Паяри – 32 Себастиен Ожие* – 26 Тиери Нювил – 25 Есапека Лапи* – 21 Роберт Вирвес** – 10 Гас Грийнсмит** – 8 Лео Росел** – 8 Фабрицио Салдивар** – 6 Йоан Росел** – 6 Андреас Микелсен** – 4 Роберто Дапра** – 4 Джон Армстронг – 4 Диего Домингес** – 2 Артур Пеламор** – 2 Джошуа Макърлийн – 2 Матео Фонтана*** – 2 Роопе Корхонен** – 1 Ерик Камий** – 1 Ромер Юргенсон** – 0 Хейдън Падън* – 0 Грегоар Мюнстер* – 0 Лоренцо Бертели* – 0 Мартинс Сескс* – 0

*Пилот с ограничена програма

**Пилот от WRC2

***Пилот от WRC3

Снимки: Sportal.bg