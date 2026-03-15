  3. Николай Жечев: Браво на футболистите и феновете ни

  • 15 март 2026 | 12:06
Едноименният тим на Ямбол се доближи вчера до третото място след 2:0 у дома над Левски (Карлово). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига.

ФК Ямбол се доближи до призовата тройка

Николай Жечев, треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Смятам, че изиграхме много добър мач и наистина се представихме много добре. След края на двубоя поздравих момчетата, защото те дадоха всичко от себе си. През първото полувреме пропуснахме може би пет-шест чисти голови положения, имахме греди и топката просто не влизаше във вратата. В началото на втората част отстъпихме малко инициативата на гостите, но точно тогава открихме резултата. След това те започнаха да играят доста по-открито и оставиха празни пространства в защита, като се възползвахме от една от грешките им. Неприятното в този мач е, че Атанас Георгиев се контузи, но пък в игра се завърна Цветелин Радев, който пуснах като титуляр. От резервната скамейка влязоха Добромир Димитров и Виктор Янев, когото пуснах на мястото на контузения Атанас още през първото полувреме. Благодаря много и на публиката, която ни подкрепи в пореден двубой“.

Снимка: fcyambol1915.com

