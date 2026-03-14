ФК Ямбол се доближи до призовата тройка

Едноименният тим на Ямбол се доближи до третото място след 2:0 у дома над Левски (Карлово). Срещата е от 24-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Стана хубав двубой. Домакините бяха по-добри през първото полувреме. Не успяха обаче да материализират предимството си. Николай Йорджев им даде преднина в 53-ата минута. После гостите взеха инициативата. Създадоха ситуации, но това не доведе до нищо пред отсрещната врата. Така се стигна до последните секунди на двубоя, когато Виктор Янев фиксира окончателното 2:0.