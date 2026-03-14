Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
Янев: Лудогорец се възползва от възможностите, които му дадохме

  • 14 март 2026 | 20:12
  • 2368
  • 5

Наставникът на ЦСКА Христо Янев даде мнение след поражението с 0:3 от Лудогорец в efbet Лига. Специалистът отчете доброто начало на своите футболисти, но изрази съжаление относно грешките в защита и инкасираната загуба.

Лудогорец разби ЦСКА с убийствена ефективност

"Мачът можеше да започне по различен начин за нас. Стартирахме добре, създадохме много добри ситуации за гол. До 30-ата минута мисля, че владеехме инициативата в мача. Трябва да си извадим уроци и поуки от този мач, да не повтаряме грешките, които допуснахме. Няма как да излезеш победител в мач срещу отбор с опита и класата на Лудогорец, ако не си вкараш ситуациите в мача. Лудогорец се възползва от възможностите, които им дадохме. Те са много опитен отбор, имат необходимата класа, възползват се от нашите слабости. Много наивно подходихме в някои от ситуациите и им дадохме тези ситуации за гол на техния отбор, това трябва да го променим, предстоят ни много мачове с тях, трябва да подходим по различен начин - искаме, вярваме и работим. Когато се изправят два добри отбора на терена, е нормално единият отбор да се възползва от неточностите на другия. Днес това беше Лудогорец, поздравявам ги. Успяха по най-добрия начин да оползотворят шансовете, които ние им дадохме.

Но трябва да бъдем честни със себе си и да си признаем, че не стояхме лошо. Напротив - головите възможности ни дават оптимизъм за това, което предстои. Трябва да имаме малко повече увереност, вяра в себе си и трябва да знаем, че сме отбор, който е способен да създава ситуации, трябва просто да се опитаме да ги реализираме по най-точния начин. Разбира се, всички сме разочаровани. Казах на момчетата в съблекалнята, че ако искаме да вървим напред, трябва да бъдем достатъчно смели да признаем грешките, които сме допуснали и да извлечем максимума от тях. Имаме време да анализираме онова, което днес не можахме да направим, всеки от нас да разбере пропуските си и да подходим по коренно различен начин в мачовете, които предстоят.

Факундо Родригес? В добро състояние е, разполагам с много добра група футболисти, всички са в отлично настроение, в добра форма. Въпросът е, че когато вървим по пътя, ще се случи да имаме резултати като днешния, ще имаме загуби, ще имаме мачове, в които не сме добри и в които не задоволяваме стандартите, които гоним. Трябва да имаме силата да се изправим след тях и да продължим по пътя, по който всички ние искаме да вървим. Срещу Добруджа? През седмицата трябва да работим, да върнем увереността в себе си, да разберем, че сме същият отбор, който постига и добрите резултати през годината, да забравим случилото се днес", каза бившият национал в Разград.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

