Формула 1 потвърди анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия

Организаторите на Формула 1 потвърдиха официално, че състезанията за Гран При на Бахрейн и Гран При на Саудитска Арабия няма да се проведат на 12 и 19 април заради обстановката в Близкия изток.

„Състезанията в Бахрейн и Саудитска Арабия няма да се проведат през април. Поради продължаваща ситуацията в Близкия изток двете състезания, както и кръговете от Формула 2, Формула 3 и Ф1 Академи, няма да се проведат по план. Бяха разгледани алтернативи, но няма да се правят смени през април“, написаха от световния шампионат.

The Bahrain and Saudi Arabian Grands Prix will not take place in April



Due to the ongoing situation in the Middle East the Grands Prix, alongside F2, F3, and F1 Academy rounds, will not take place as scheduled



While alternatives were considered, no substitutions will be made in… pic.twitter.com/wsgXUR2FKn — Formula 1 (@F1) March 14, 2026

На теория това изявление оставя отворена вратичката за завръщането на двете надпревари в календара по-късно през годината, ако обстановката в Близкия изток се стабилизира. На практика обаче това изглежда невъзможно предвид изключително гъстата програма на Формула 1 до края на годината.

Това практически гарантира, че тази година календарът ще включва максимум 22 кръга, а тази бройка може да намалее допълнително. Според източници шефовете на Формула 1 вече дискутират какво да правят с надпреварите в Азербайджан, Катар и Абу Даби, които са предвидени за втората половина на сезона. Идеята е решение за тях да се вземе по-рано, за да могат своевременно да се организират алтернативни стартове, най-вероятно в Европа.

Анулирането на стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия означава, че след състезанието в Япония на 29 март ще има пауза от цели пет седмици преди следващия кръг, който ще се проведе в Маями в началото на месец май.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages