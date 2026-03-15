Най-великото издание на Шестте нации в историята - сензации, рекорди, драма

Дебатът дали Шестте нации 2026 ще остане в историята като най-великия турнир започна още преди последния уикенд. История, рекорди, изненади, зрелищни и резултатни мачове – още до петия кръг турнирът вече беше предложил истинско злато за феновете.

Спираща дъха драма за финал на най-вълнуващия турнир Шестте нации

Но за да бъде най-великият, не беше ли необходим епичен финал? Може би твърде много като изискване? Е, Франция и Англия в Париж сътвориха точно това.

С последното действие в турнира дузпата на Тома Рамос премина между гредите и донесе на „петлите“ рекордна осма титла в Шестте нации.

Ирландия, която по-рано в събота победи Шотландия с 43-21 и спечели Тройната корона, видя как мечтите ѝ за титлата се разбиват в последните секунди на турнира.

Зрелищната победа на Франция с 48-46 осигури две поредни титли за отбора на Фабиен Галтие, който преди това загуби шанса си за Голям шлем след драматично поражение с 50-40 от Шотландия на Мърифийлд миналия уикенд.

🏆 The final standings in the 2026 Guinness Men's Six Nations 💪#GuinnessM6N #Since1883 pic.twitter.com/AjUTXvm2es — Guinness Men's Six Nations (@SixNationsRugby) March 14, 2026

Именно капитанът на Франция Антоан Дюпон вдигна трудно спечеления трофей, докато фойерверки озаряваха препълнения „Стад дьо Франс“.

„Франция е заслужен шампион. Те го заслужиха и показаха много характер“, каза бившият английски скръм-халф Мат Доусън пред BBC Radio 5 Live. „В напрегнатите моменти специалните отбори показват класа. Какъв фантастичен турнир. Беше наистина невероятен.“

„Невероятен турнир, невероятен финал“

Спокойният като лед Рамос никога не изглеждаше сякаш ще пропусне, но мачът вече беше предложил зрелище още преди кинематографичния край. Англия, която влезе в мача със серия от три поредни загуби и с огромен натиск върху селекционера Стив Бортуик, отбеляза седем есета срещу шест за Франция.

Есето на Томи Фрийман в 76-ата минута, последвано от празнуването му пред френските фенове, изглеждаше като момент, който може да влезе в историята на английското ръгби – но Рамос имаше последната дума.

„Англия беше блестяща – тяхната скорост, техника, интензитет и физическа игра – и имаха реален шанс да спечелят“, каза Доусън. „Англия беше само едно разиграване от победа в един от най-великите мачове в историята на Шестте нации. Невероятен турнир, невероятен финал. Мога да кажа „невероятен“ още 20 пъти, ако искате. Защото беше точно такъв.“

Турнир за историята и рекордите

Крилото на Франция Луи Биел-Биаре отбеляза четири есета срещу Англия, с което удължи невероятната си серия на 10 поредни мача с есе в Шестте нации. След като постави рекорд с осем есета в турнира миналата година, Биел-Биаре подобри постижението си и тази година.

22-годишният играч, който е участвал само в три издания на турнира, вече е пети в историята по есета, с 18 в 14 мача. Биел-Биаре помогна на Франция да запише най-много точки у дома срещу Англия за 120 години съперничество, надминавайки победата с 37-12 през 1972 г.

Рекордите просто продължиха да падат по време на това издание:

111 есета – нов рекорд (предишният беше 108 от миналата година)

Последният кръг донесе 29 есета – най-много в един ден от Шестте нации

Ирландия постигна рекордна победа като гост срещу Англия с 42-21 на "Алианц стейдиъм" в третия кръг

Италия влезе в историята, като за първи път победи Англия миналия уикенд

Рамос стана първият играч, който е най-резултатният в турнира четири поредни години (74 точки), изпреварвайки ирландеца Ронан О’Гара

Драма от първия до последния кръг

Турнирът започна със сензационна победа на Италия срещу Шотландия в Рим, което постави под натиск селекционера Грегор Таунсенд. След това шотландците отговориха с убедителна победа над Англия на Мърифийлд, прекратявайки серията от 12 мача без загуба на съперника си.

Натискът върху Бортуик се увеличи още повече, когато Англия беше надиграна от Ирландия. Докато това се случваше, Франция премина уверено през Ирландия, Уелс и Италия, което създаде усещането, че всичко освен Голям шлем ще бъде разочарование.

След това Шотландия шокира отбора на Галтие, макар и след това да допусна късна серия от есета, и влезе в последния кръг с реален шанс за титлата. За допълнителна драма Италия победи Англия в Рим, увеличавайки още повече напрежението върху Бортуик.

Уелс загуби първите си четири мача, но постепенно подобри играта си и завърши турнира със силна победа с бонус точка срещу Италия. Въпреки това уелсците завършиха с третата си поредна „Дървена лъжица“, но първата им победа в турнира от 2023 г. насам донесе огромно облекчение. Въпреки по-добрата игра в Париж, Англия завърши турнира с четири загуби – най-лошата кампания в историята им.

„Това беше едно от най-завладяващите издания на Шестте нации в историята и е напълно логично, че всичко се реши в един последен драматичен момент“, каза кореспондентът на BBC по ръгби Крис Джоунс.

Изданието от 2015 г. досега се смяташе за най-забавното заради драматичната битка за титлата между три отбора в „Супер събота“. Но тазгодишният турнир предложи зрелище от първия кръг до последния удар – като всяка нация имаше своя собствена история – и със сигурност се изкачва на върха на списъка.

Коментар на Аластър Телфър, ВВС