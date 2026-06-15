Над 800 атлети премериха сили по трасето на олимпийски крос триатлон “Лъвско сърце“

На 13 юни комплекс “Ченгене Скеле“ бе домакин на най-мащабното състезание по крос триатлон на Балканите. За шеста поредна година в парк „Росенец“ се състезаваха над 800 триатлонисти от България и чужбина. Състезанието се организира от Сдружение спортен клуб „Лъвско сърце“ с финансовата и институционална подкрепа на Община Бургас. Събитието се отличи с рекорден брой участници, добри условия за състезание и силен интерес към активния туризъм в региона.

Първата дисциплина бе плуване в акваторията на „Ченгене Скеле“. За първа година организаторите промениха този етап. Вместо трасето да бъде преминато в две обиколки, състезателите го изминаха в една. Те плуваха 700 метра навътре в морето, 100 метра по дължина и 700 метра към брега, или общо 1500 метра.

След плуването участниците продължиха с колоездачната част в парк „Росенец“ и Странджа планина. Общата дължина на колоездачното трасе бе 40 км. Локвите на места забавиха състезателите и тази година очаквано не бяха поставени рекорди. Леко хладното време в началото на летния сезон обаче помогна както на участниците, така и на организаторите.

Последната дисциплина в триатлона бе бягане от 10 км в екопарк „Росенец“. Трасето преминава през живописни райони, разположени на територията на целия парк.

При мъжете победител стана Георги Петков с време 2:55:01. При жените голямата купа грабна Мария Цветкова с време 3:57:51. Освен в индивидуалните дисциплини, в рамките на формата се състезаваха двойни и тройни щафети. В надпреварата участваха състезатели от 10 държави. Делът на жените сред участниците продължава да нараства, като тази година достигна 25%.

“За шеста поредна година правим това събитие и за наша радост мястото, на което го провеждаме, не спира да се развива. Както всяка година, състезанието привлича хора, които избират активния туризъм по нашето Черноморие. То допринася и за ранното откриване на сезона. Участниците са впечатлени от условията за спорт и семеен туризъм, които паркът предлага, както и от „Ченгене Скеле“, едно от малкото места в България, от които можем да гледаме залез над морето“, посочиха от Сдружение спортен клуб “Лъвско сърце“.

Те допълниха още, че събитието има икономически ефект за района, тъй като в дните преди и след състезанието местата за настаняване в парк „Росенец“, Крайморие и близките курорти се запълват с участници и техните семейства.

“Благодарим на Община Бургас, че е наш партньор, защото без нейната помощ олимпийски крос триатлон „Лъвско сърце“ няма как да се случи. Благодарни сме и на всички наши партньори и доброволци, без които „Лъвско сърце“ щеше да бъде само една добра идея. Общите ни усилия развиват триатлонската общност с всяка изминала година“, посочиха още организаторите.

Предстои и единадесетото провеждане на най-големия крос триатлон в България, който ще се състои от 4 до 6 септември в Приморско.

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