Заместник-министър на младежта и спорта Юлия Тодорова откри обновеното общежитие на Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев"

Заместник-министърът на младежта и спорта Юлия Тодорова откри обновеното общежитие на Спортно училище "Ген. Владимир Стойчев" в София. За цялостния ремонт на сградите Министерството на младежта и спорта е осигурило 1,5 млн. евро с ДДС. Към момента е завършен първият етап от цялостния ремонт. В рамките му са изпълнени дейности по подмяна на ВиК и ОВиК инсталациите, ремонт на жилищните помещения, ремонт и изграждане на нов покрив на кухненския блок и столовата, хидроизолация на покрива, подмяна на дограмата и осветлението, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания и други строително-ремонтни дейности. Изцяло са обновени и обзаведени жилищните помещения, както и столовата към общежитието.

Предстои изпълнението на втория етап, който предвижда топлоизолиране на външните стени, изграждане на соларна инсталация за битово горещо водоснабдяване и две фотоволтаични централи за собствени нужди.

"Инвестицията в условията за живот и подготовка на младите спортисти е инвестиция в бъдещето на България. Създаването на съвременна, безопасна и комфортна среда е ключово за пълноценната подготовка, възстановяване и развитие на учениците", заяви заместник-министър Тодорова.

Тя поздрави ръководството на училището за последователните усилия за подобряване на материалната база и пожела на учениците здраве, успехи и бъдещи спортни постижения.

"Спортните училища са стратегическа част от системата за подготовка на младите таланти на България. Те съчетават образование, дисциплина и професионална спортна подготовка. А това е основата, върху която се изграждат бъдещите шампиони на страната ни. Министерството на младежта и спорта ще продължи да подкрепя развитието на спортните училища и модернизацията на спортната инфраструктура в България", подчерта още заместник-министър Тодорова.

Директорът на училището Борис Борисов благодари на министерството за финансовата подкрепа и изрази надежда, че доброто партньорство ще продължи и занапред.

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