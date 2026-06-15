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11 българи ще играят на Европейското по фехтовка във Франция

  • 15 юни 2026 | 15:55
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11 българи ще играят на Европейското по фехтовка във Франция

11 българи ще играят на Европейското първенство по фехтовка за мъже и жени, което ще се проведе от 16 до 21 юни в Антони (Франция). На сабя жени ще се състезават Йоана Илиева, Олга Храмова, Вероника Василева и Емма Нейкова. На сабя мъже за призовите места ще се борят Тодор Стойчев, Калоян Пешев, Димитър Райкин и Никола Меицов. На шпага мъже ще участват Йордан Гълъбов, Рахим Рашайда и Деян Добрев.

В продължение на шест дни най-добрите фехтовачи от Европа ще мерят сили на сабя, шпага и рапира. В най-силното състезание на Стария континент за сезона ще участват олимпийски шампиони, медалисти от световни първенства и изгряващите звезди на фехтовката. Надпреварата ще отбележи и 120-тата годишнина на Френската федерация по фехтовка.

Програма

16 юни, вторник шпага мъже индивидуално

сабя жени индивидуално

17 юни, сряда рапира жени индивидуално

сабя мъже индивидуално

18 юни, четвъртък шпага жени индивидуално

рапира мъже индивидуално

19 юни, петък шпага мъже отборно

сабя жени отборно

20 юни, събота рапира жени отборно

сабя мъже отборно

21 юни, неделя шпага жени отборно

рапира мъже отборно.

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