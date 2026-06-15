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  3. Витоша прие зрелищна ендуро маунтинбайк надпревара през уикенда

Витоша прие зрелищна ендуро маунтинбайк надпревара през уикенда

  • 15 юни 2026 | 10:26
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Витоша прие зрелищна ендуро маунтинбайк надпревара през уикенда

Витоша прие едно от най-трудните и интересни ендуро състезания през уикенда. Колоездачи от цялата страна се включиха в предизвикателството Home Mountain Enduro 2026

В близката до София планина на 13-14 юни се проведе 12-ото поредно издание на едно от най-трудните и интересни състезания по планинско колоездене в България и региона - Витоша Home Mountain Enduro.

Събитието бе част от календара на фондация "София - европейска столица на спорта" и Българска Федерация Колоездене и за поредна година изпита уменията на някои от най-добрите състезатели в дисциплината.

Тази година организаторите заложиха на максимално интензивен и стегнат формат с 4 технични състезателни отсечки в района на Голи връх, Алеко и лифт Витошко лале 1. Маршрутът на състезанието предложи сложна комбинация от стръмни секции, корени и камъни, която постави на изпитание физическата подготовка и техническите умения на колоездачите.

Надпреварата тази година бе белязана от невероятното представяне на младите атлети, които сериозно разклатиха статуквото и се наредиха сред най-бързите в генералното класиране.

Безспорен шампион в категория Men Elite стана Йордан Донев (Свободно измерение) с най-доброто общо време от всички 4 етапа - 14:26.20 минути. Веднага след него, с второ време в генералното класиране сред всички участници, се нареди младата надежда на клуб Riders United Камен Христов, който демонстрира невероятна скорост и хъс и заслужено грабна златото  в категория Junior U21 с време 14:35.00 минути, оставайки само на броени секунди от абсолютния победител.

При подрастващите (Junior U17), съотборника му Александър Гърдевски демонстрира увереност и  взе убедителна победа с време 17:04.20 минути.

В останалите категории призовете завоюваха доказани имена: при ветераните  най-бърз бе Георги Петров (VIVO) с 16:05.80 мин., а при дамите шампионка стана Венета Захариева (Riders United). В атрактивната eMTB категория Денис Ботев (MSM Team).

Победителите в отделните категории получиха от награди от  партньорите на събитието от "Витоша ски", Red Bull, магазини "Байк Център", Керхер България, Maxxis, Doppelherz и други.  Въпреки техничния и тежък терен, събитието премина без сериозни инциденти и с много усмивки и настроение.

Междувременно сезонът на Витоша вече тече с пълна сила и всеки уикенд за туристи и колоездачи работят лифтове Витошко лале 1 и 2. Планината обаче се подготвя за още по-мащабно предизвикателство - домакинството на Европейския шампионат по спускане, който ще се проведе от 14 до 16 август.

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