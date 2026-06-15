Започва приемът за бакалавърските специалности в НСА

От днес, 15 юни, започна приемът на документи за бакалавърските програми на Национална спортна академия. Кандидатстването за всички специалности ще продължи до 3 юли 2026 г.

Наред с подготовката на треньори по 68 вида спорт и учители по физическо възпитание, от няколко години в НСА се обучават медицински сестри. Кандидат-студентите могат да изберат също специалности в областта на спортния мениджмънт, спортно-туристическите активности, индустрията за свободното време, бойно-приложната подготовка, спортната журналистика и други актуални и търсени на пазара на труда професионални квалификации. Обучението в Спортната академия съчетава съвременна подготовка и практически умения в реална професионална среда под ръководството на доказани специалисти.

Национална спортна академия "Васил Левски" е единственото в България специализирано висше училище в сферата на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията/физиотерапията. Подробна информация за кандидатстването в НСА е налична в сайта на висшето училище.

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