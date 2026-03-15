Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Джордж Ръсел: Беше трудна битка

  • 15 март 2026 | 11:03
Джордж Ръсел завърши втори в Гран При на Китай, втора поредна двойна победа за Мерцедес от началото на сезона и първите му думи бяха поздравления към победителя Андреа Кими Антонели.

„Поздравления за Кими, винаги е много специално, когато спечелиш първата си победа. Поздравления и за Люис, който се качва на подиума – заяви Ръсел. – Антонели кара страхотно този сезон, а този уикенд се представи изключително.

„Много се радвам, че завърших на подиума, точно с Кими и Люис. Беше трудна битка. Отново направихме лош старт и пилотите на Ферари ни изпревариха. Но в крайна сметка, взехме двойна победа, не можехме да искаме нещо повече от това.“

Следвай ни:

