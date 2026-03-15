Антонели през сълзи: Нямам думи, благодарен съм на тима

Андреа Кими Антонели се разплака, когато трябваше да сподели първите си впечатления от първата му победа във Формула 1, спечелена днес в Шанхай.

„Нямам думи. Честно казано, ще се разплача – обясни през сълзи Антонели. – Много съм благодарен на тима. Те ми помогнаха да реализирам мечтата ми.

Андреа Кими Антонели триумфира в Китай и върна Италия на върха във Формула 1

„Още вчера казах, че искам да върна Италия на върха на подиума във Формула 1 и днес го направихме. Но щях да получа сърдечен удар в края на състезанието, когато излязох за кратко от пистата.

„Предстои ни страхотна битка с Джордж Ръсел, той е невероятен пилот, ще е много трудно да се боря с него, ще видим къде ще завършим в края на сезона.“

Ландо Норис: Трудно беше да приема, че няма да участвам

Снимки: Gettyimages