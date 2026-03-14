Берое завърши с чиста победа над Славия

Отборът на Берое 2016 (Стара Загора) завърши с победа редовния сезон в efbet Супер Волей. Воденият от Мирослав Живков тим надигра категорично като домакин Славия с 3:0 (25:14, 27:25, 25:23) в среща от последния 22-и кръг, играна тази вечер пред около 250 зрители в зала "Иван Вазов".

По този начин старозагорци останаха на 5-о място в крайното класиране с 11 победи, 9 загуби и 33 точки. Така на 1/4-финалните плейофи Берое ще играе с 4-ия в подреждането ЦСКА. Ще се играе до 2 победи от 3 мача, а първия двубой ще бъде в събота (21 март) в София.

Славия пък приключи на предпоследната 10-а позиция с 3 победи, 17 загуби и 8 точки, с което запази мястото си в efbet Супер Волей и за следващия сезон.

Домакините на Берое доминираха през първия гейм. Те натрупаха предина още от самото начало, като не позволиха на съперника да се доближи в резултата и поведоха след 25:14.

Втория гейм бе равностоен, като в началото гостите от Славия реализираха 4 последователни точки за 7:5 в тяхна полза, но треньорът на старозагорци Мирослав Живков взе тайм-аут и Берое изравни веднага след подновяването. Славия натрупа нов аванс от четири точки при 15:11, но сервисът на Мартин Мечкаров ги затрудни и домакините отново изравниха. Ас на Александър Борисов доведе до 23:20 в полза на "белите", а успешна блокада на Иван Латунов за 24:24 спаси първия геймбол в полза на Славия, които пропуснаха и втори шанс да изравнят. В заключителните разигравания Берое успя да поведе с 2:0 след 27:25 след две поредни блокади от Джеси Деланси.

Берое поведе с 5:2 в началото на третия гейм, а след това увеличи преднината си до пет точки при 14:9. Славия успя да намали за 18:16, а след това и да изравни при 22:22. Старозагорци реализираха две последователни атаки и получиха мачбол при 24:22, но не успяха да затворят срещата. Победната точка бе отбелязана от Мехди Бентахер и след 25:23 Берое спечели с 3:0.

Най-резултатни за Берое бяха Джеси Деланси (4 блока, 69% ефективност в атака и 58% позитивно посрещане - +4) и Велизар Чернокожев (2 блока, 2 аса и 48% ефективност в атака - +9) с 15 и 14 точки за победата.

Но за MVP на мача бе определен Иван Латунов, който се включи силно като резерва и завърши с 3 точки за успеха.

За тима на Славия Константин Динов и Борис Китов приключиха с по 9 точки.