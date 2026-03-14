Нефтохимик срази вицешампиона Локомотив Авиа

Носителите на Купата на България от Нефтохимик 2010 (Бургас) сразиха вицешампионите Локомотив Авиа (Пловдив) с 3:0 (25:14, 27:25, 25:23) в мач от последния кръг от редовния сезон на efbet Супер Волей.

Нефтохимик 2010 записа 12-а поредна победа във всички първенства и турнири.

Старши треньорът на Локомотив Найден Найденов направи доста промени в стартовия си състав и даде възможност на Трифон Лапков и Александър Николов да играят. Двубоят започна равностойно до 4:4. При 7:4 за домакините Димитър Дулчев се контузи и бе заменен от Трифон Лапков. Ас на Стефан Чавдаров и 8:4 за бургазлии. Атака на Ади Османович и 11:7. Блокада и атака на Калоян Балабанов направиха резултата 13:7. Нова атака на Ади Османович и 14:8. Единична блокада на Стефан Чавдаров и резултатът стана 16:9. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Успешна атака на Калоян Балабанов и 10:10. Мощна атака на Мартин Кръстев в центъра направи разликата 10 точки - 21:11. Блокаут на Рикардо Жуниор - 22:13. Пайп на Рикардо Жуниор и Нефтохимик спечели първата част с категоричното 25:14.

Антон Станчев започна за Локомотив в началото на втората част, както и титулярният диагонал Жулиен Георгиев. Вицешампионите от Пловдив поведоха с 6:4 в началото на втората част. Калоян Балабанов атакува в аут и Локомотив поведе с 10:8. Иван Станев взе прекъсване за Нефтохимик. Ас на Жулиен Георгиев и пловдивчани поведоха с 13:10. Блокаут на Рикардо Жуниор намали до 12:13. Ас на Стефан Чавдаров и равенство при 13:13. Блокада на Калоян Балабанов и 16:15 за Нефтохимик. Ас на Дмитро Долгополов - 20:17. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Жулиен Георгиев сгреши началния удар и Нефтохимик дръпна с 3 точки при 22:19. Недоразумение и грешка в играта на Локомотив и бургазлии поведоха с 23:21. Найден Найденов взе прекъсване за пловдивчани. Ас на Антон Станчев и равенство при 24:24. Блокада на Стефан Чавдаров спря атака на Жулиен Георгиев и Нефтохимик спечели втората част с 27:25.

Пусната топка и блокада на Дмитро Долгополов и Нефтохимик поведе с 8:5 в третата час. Ас на Рикардо Жуниор. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Блокада на Стефан Чавдаров и 11:6 за Нефтохимик. Атака на Стефан Чавдаров и 14:9. Ас на Тодор Вълчев и блокада на Александър Николов и Локомотив намали до 13:15. Рикардо Жуниор атакува по диагонала от зона 4 за 16:13. Ас на Мартин Кръстев - 18:14. Найден Найденов взе прекъсване за Локомотив. Ас на Мартин Кръстев и 21:14. Блокаут на Ади Османович донесе успеха на Нефтохимик с 25:23 в третата част с и с 3:0 гейма в мача.

Стефан Чавдаров бе избран за MVP.

Ади Османович стана най-резултатен за Нефтохимик с 15 точки (60% ефективност в атака +10).

Капитанът Калоян Балабанов добави още 13 точки (2 блока, 52% ефективност в атака, 47% перфектно и 53% позитивно посрещане - +6).

Стефан Чавдаров се отличи с 10 точки (2 аса, 5 блока, 43% ефективност в атака - +7).

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - ЛОКОМОТИВ АВИА (ПЛОВДИВ) 3:0 (25:14, 27:25, 25:23)

НЕФТОХИМИК: Димитро Долгополов 5, Ади Османович 15, Рикардо Жуниор 10, Калоян Балабанов 13, Стефан Чавдаров 10, Мартин Кръстев 4 - Ясен Петров-либеро (Венцислав Рагин, Симеон Добрев-либеро, Димитър Василев)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

ЛОКОМОТИВ: Владимир Станков, Димитър Дулчев 1, Тодор Вълчев 10, Кристиян Алексов 5, Александър Николов 5, Кирил Колев 3 - Мартин Иванов (Трифон Лапков 7, Антон Станчев 2, Жулиен Георгиев 8, Атанас Костадинов 1, Виктор Младенов)

Старши треньор: НАЙДЕН НАЙДЕНОВ.

Снимки: Startphoto