Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Норис: На позицията, която заслужавах съм

Норис: На позицията, която заслужавах съм

  • 14 март 2026 | 11:32
  • 336
  • 0

Ландо Норис заяви, че е можел да се пребори за малко по-предна позиция на старта на утрешната Гран При на Китай, но призна, че с оглед карането му, шестото място е напълно заслужено.

Световният шампион отново беше победен от съотборника си в Макларън Оскар Пиастри, който ще потегли пети, а двамата ще стартират непосредствено зад Люис Хамилтън и Шарл Леклер от Ферари. Пред репортерите Норис сподели, че неговата цел утре ще бъде да се бори с пилотите на Черните кончета, въпреки че това не изглежда много лесна задача с оглед предимството на Скудерията.

Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

„Можех да постигна малко повече, честно. Последният ми сектор е доста слаб и аз губя време на правите спрямо другите коли, трябва да разберем защо. Може би десета, десета и половина, което днес беше близо три позиции, така че ще трябва да разберем какво се случи.

„Последният завой тук е най-слабият ми за сезона, не мога да го мина както трябва, допуснах доста сериозна грешка там в последната ми обиколка. Така че, малко или много, съм там, където заслужавах да съм.

„Изглеждахме близо до Ферари и ще искаме да се борим с тях утре, но днес определено те имаха предимството. Ще бъде трудно да ги притесним, но никога не се знае, ще опитаме“, заяви световният шампион.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Шарл Леклер: Доволен съм, в Китай винаги ми е било трудно в квалификациите

  • 14 март 2026 | 10:49
  • 497
  • 1
Хамилтън: Вятърът направи квалификацията много сложна

  • 14 март 2026 | 10:41
  • 533
  • 0
Ожие пак преследва Солберг, Еванс отпадна от рали „Сафари“

  • 14 март 2026 | 10:38
  • 943
  • 0
Джордж Ръсел: Определено ограничих щетите

  • 14 март 2026 | 10:29
  • 539
  • 0
Антонели: Щеше да е хубаво да видим Джордж с два комплекта гуми в Q3

  • 14 март 2026 | 10:22
  • 433
  • 0
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 6777
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Сблъсък с голям заряд в Разград!

  • 14 март 2026 | 08:00
  • 8881
  • 101
Кими Антонели спечели исторически полпозишън преди Гран При на Китай

  • 14 март 2026 | 10:08
  • 6777
  • 4
11-те на Спартак (Варна) и ЦСКА 1948

  • 14 март 2026 | 11:38
  • 1220
  • 3
Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

  • 14 март 2026 | 07:47
  • 9944
  • 17
Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

  • 14 март 2026 | 07:45
  • 2339
  • 7
България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

  • 14 март 2026 | 07:15
  • 3466
  • 2