Норис: На позицията, която заслужавах съм

Ландо Норис заяви, че е можел да се пребори за малко по-предна позиция на старта на утрешната Гран При на Китай, но призна, че с оглед карането му, шестото място е напълно заслужено.

Lining up on the third row for the #ChineseGP 🇨🇳#McLarenF1 pic.twitter.com/b83zmHrjqN — McLaren Mastercard Formula 1 Team (@McLarenF1) March 14, 2026

Световният шампион отново беше победен от съотборника си в Макларън Оскар Пиастри, който ще потегли пети, а двамата ще стартират непосредствено зад Люис Хамилтън и Шарл Леклер от Ферари. Пред репортерите Норис сподели, че неговата цел утре ще бъде да се бори с пилотите на Черните кончета, въпреки че това не изглежда много лесна задача с оглед предимството на Скудерията.

„Можех да постигна малко повече, честно. Последният ми сектор е доста слаб и аз губя време на правите спрямо другите коли, трябва да разберем защо. Може би десета, десета и половина, което днес беше близо три позиции, така че ще трябва да разберем какво се случи.



„Последният завой тук е най-слабият ми за сезона, не мога да го мина както трябва, допуснах доста сериозна грешка там в последната ми обиколка. Така че, малко или много, съм там, където заслужавах да съм.



„Изглеждахме близо до Ферари и ще искаме да се борим с тях утре, но днес определено те имаха предимството. Ще бъде трудно да ги притесним, но никога не се знае, ще опитаме“, заяви световният шампион.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages