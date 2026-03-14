Люис Хамилтън: Мерцедес са прекалено бързи на правите в момента

Люис Хамилтън поведе в началото на спринта в Китай, но в крайна сметка завърши трети зад победителят Джордж Ръсел и съотборника си във Ферари Шарл Леклер.

След края на първата битка за уикенда в Шанхай седемкратният шампион заяви, че е благодарен на отбора си за това, че му е дал кола, с която да може да се бори в челото на класирането. Той обаче подчерта, че на този етап неговият бивш тим Мерцедес има прекалено голямо предимство на правите, което прави живота на Ферари доста труден.

„Огромни благодарности към отбора за това, че сме в позицията да се борим с Мерцедес в челото. Беше оспорвана битката в началото, но просто тяхната скорост на правите е прекалено висока в момента. Борих се, но унищожих предната лява гума, така че бях безсилен след това.



„Колата ни просто е по-добра, а и аз бях част от нейното развитие. Определено съм по-щастлив в нея и, разбира се, аз бях начело по едно време, така че да завърша трети не е най-доброто. Ще се постарая повече утре.

