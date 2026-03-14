Люис Хамилтън: Мерцедес са прекалено бързи на правите в момента

  • 14 март 2026 | 06:35
Люис Хамилтън поведе в началото на спринта в Китай, но в крайна сметка завърши трети зад победителят Джордж Ръсел и съотборника си във Ферари Шарл Леклер.

След края на първата битка за уикенда в Шанхай седемкратният шампион заяви, че е благодарен на отбора си за това, че му е дал кола, с която да може да се бори в челото на класирането. Той обаче подчерта, че на този етап неговият бивш тим Мерцедес има прекалено голямо предимство на правите, което прави живота на Ферари доста труден.

Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай
„Огромни благодарности към отбора за това, че сме в позицията да се борим с Мерцедес в челото. Беше оспорвана битката в началото, но просто тяхната скорост на правите е прекалено висока в момента. Борих се, но унищожих предната лява гума, така че бях безсилен след това.

„Колата ни просто е по-добра, а и аз бях част от нейното развитие. Определено съм по-щастлив в нея и, разбира се, аз бях начело по едно време, така че да завърша трети не е най-доброто. Ще се постарая повече утре.

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1
Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Програма на уикенда за Гран При на Китай във Формула 1

Само един световен шампион мести старт заради войната?

Шумахер: Ред Бул плаща цената за напусналите

За какво са си говорили Хаджар и доктор Марко след Мелбърн?

Тото Волф: Предимството ни в Китай е в завоите

Солберг спаси само 1 секунда от аванса си в рали "Сафари", Ожие го настига

Сблъсък с голям заряд в Разград!

Ръсел се пребори с дуото на Ферари и триумфира в спринта в Китай

Цървена звезда иска Джеймс Ето’о

Спартак (Вн) и ЦСКА 1948 търсят завръщане към победите - домакините мислят за спасение, а гостите за топ 3

Ботев (Пд) гони домакински успех за 114-тата си годишнина

България излиза за нова победа в квалификациите за ЕвроБаскет 2027

