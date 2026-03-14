  Шарл Леклер: Хубаво е, че в състезанията сме близо до Мерцедес

Шарл Леклер: Хубаво е, че в състезанията сме близо до Мерцедес

  • 14 март 2026 | 06:30
Шарл Леклер прогресира с общо четири позиции в рамките на спринтовото състезание в Китай, в което той завърши на второто място зад победителя Джордж Ръсел.

След финала монегаскът заяви, че е доволен от факта, че в състезателни условия темпото на Ферари е близо до това на Мерцедес. Той също така разказа и за грешката, която допусна при рестарта малко преди финала, която му коства шанса да атакува Ръсел за първото.

„Да, в началото пазех гумите, но аз съм много доволен от състезанието. Темпото ни беше доста силно, имахме малка борба с Люис, която ми коства време спрямо Джордж и след това беше трудно да го настигна, но е хубаво да видим, че състезателното ни темпо поне е близо до това на Мерцедес. Доволен съм от колата днес.

„На рестарта гумите бяха малко по-студени, отколкото очаквах. Видях, че Джордж превърта гумите си и си помислих, че това е моят шанс да поведе и затова ускорих малко по-агресивно, но аз нямах достатъчно задно сцепление и почти изпуснах колата, но за щастие успях да я хвана. Освен това в последния завой сцеплението също беше много ниско, така че нямаше как да атакувам“, каза пилотът на Ферари.

Снимки: Gettyimages

