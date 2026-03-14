  Sportal.bg
  Моторни спортове
  Джордж Ръсел: Бяха интересни първи обиколки

Джордж Ръсел продължи с перфектно си начало на сезона във Формула 1 и по време на спринта в Китай, в който той постигна победа пред пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън.

Двамата представители на Скудерията отново поизпотиха своя съперник от Мерцедес в началните обиколки, но в крайна сметка трябваше да отстъпят пред него. А след финала Ръсел обясни, че тази година пилотите трябва да подхождат по-тактически към изпреварванията, за да не позволяват на своите съперници да ги контрират лесно, както стана в неговия дуел с Хамилтън в началните турове.

„Да, отново бяха интересни първи обиколки. Стратегията и това как правим изпреварванията влияе много, не е лесно. Надявам се да е било интересно състезание за наблюдаване, обикновено спринтовете са доста скучни. Аз контролирах нещата и след това се появи колата на сигурността. Радвам се, че успях да спечеля.

„Днес е много ветровито и не е лесно, защото първия завой е много дълъг и е нужна само една обиколка, в която да натиснеш малко повече, за да унищожиш предната лява гума, така че трябваше да внимавам. В първите обиколки Люис свърши страхотна работа и няколко пъти ме изненада, но това са 20 години опит. Така че аз трябва да науча това.

„Надявам се, че ще открием още скорост, но вчера беше много силен ден. Изглежда, че Ферари отново изостават от нас в квалификационни условия, но са близо в състезателно темпо. Така че, може би, ще трябва да намерим подобрение за състезанието“, обясни британският пилот на Мерцедес.

