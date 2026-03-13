  Sportal.bg
  2. Баскетбол
  Йован Попович: Първите две части играхме добре

Йован Попович: Първите две части играхме добре

  13 март 2026 | 23:04
Йован Попович: Първите две части играхме добре

Наставникът на Ботев Враца Йован Попович сподели след загубата от Черно море Тича във Варна, че момчетата му са направили добро първо полувреме, но не са издържали след почивката.

"Реално Варна е един от най-добрите отбори в Лигата. Абсолютен кандидат за шампионската титла. Първите две части играхме добре. Направихме две грешки в последните 30 секунди или минута и от плюс 4 точки за Черно море Тича станаха плюс 8.

Черно море Тича не остави шансове на Ботев Враца
Черно море Тича не остави шансове на Ботев Враца

През третата и четвъртата части не можахме да отговорим физически на домакините. Направихме много грешки при подаванията, Варна има транзиция и е много трудно да се играе. Играем добре, мисля, че никой не е имал очаквания да имаме 11 победи.

Васил Евтимов посочи какво трябва да коригира Черно море Тича в следващите мачове
Васил Евтимов посочи какво трябва да коригира Черно море Тича в следващите мачове

Борим се, реално имаме шанс за плейофите. За нас са важни противниците, с които играем като домакин и ще се опитаме срещу Шумен да направим добър мач и да спечелим победа. Борим се за пето място, но и всяко място, което осигурява участие в плейофите, е добро", каза Попович.

