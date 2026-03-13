Васил Евтимов посочи какво трябва да коригира Черно море Тича в следващите мачове

Старши треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов заяви след победата с 92:66 над Ботев Враца във Варна в мач от 24-ия кръг на Sesame НБЛ, че "моряците" трябва да намалят грешките, които водят до загуба на притежанието на топката.

"Добър мач за нас, много по-добро второ полувреме. От дефанзивен план много по-добре играхме през второто полувреме. Доволен съм от защитата, която направихме срещу техните двама най-добри играчи, двамата млади българи Михаил Калинов и Георги Герганов. Защитата е добра. Калинов има само две точки през второто полувреме, взехме мерки на полувремето, защото в първото полувреме имаше 15. От друга страна оставихме Герганов да се разиграе повече второто полувреме, но нашата идея беше тези двамата да вкарат по под 20 точки, така че свършихме работата.

Единствено нещо, което трябва да поработим, са нашите грешки. Втори мач поред губим над 15 топки, т.е. загубени топки. Общо правим 31 загубени топки за два мача. Ако искаме да играем по-добре срещу другите отбори, трябва това да го коригираме, защото днес имаше страшно прибързани пасове, пасове, които трябва да стигнат долу под коша на високите, те не стигаха поради една или друга причина. Това трябва да работим и да го оправим, защото нямаме право да правим тези грешки.

Но като цяло през цялото време водехме, през целия мач, 40 минути сме водили, така че победата е заслужена за нашия отбор. Доволен съм, продължаваме напред и мислим за следващия мач", сподели Евтимов след края на двубоя.

Снимка: Sesame НБЛ