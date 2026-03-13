Черно море Тича не остави шансове на Ботев Враца

Черно море Тича победи Ботев Враца с 92:66 в мач от 24-ия кръг на Sesame Национална баскетболна лига. Успехът е 17-и за варненския тим, който има и 5 поражения. Ботев Враца е с по 11 победи и загуби.

Домакините започнаха по-добре срещата и за малко повече от 2 минути игра поведоха със 7:1. С тройка на Джелани Уотсън-Гейл след почти 4 минути игра Черно море тича поведе със 7 точки при 12:5. Четири минути и 20 секунди преди края на първия период с кош на Михаил Калинов Ботев намали пасива си до 3 точки – 11:14. В края на първата част домакините отново успяха да натрупат преднина и взеха първата четвърт с 25:15.

През втория период и двата отбора допускаха доста грешки. Все пак гостите успяха в средата на частта да намалят пасива си до 6 точки при 24:30 след тройка на Михаил Калинов. Минута и 6 секунди преди почивката гостите намалиха изоставането си до три точки – 35:38. На полувремето резултатът бе 43:35 за домакините.

След почивката играта бе доста равностойна, но домакините успяваха да поддържат преднина от около 10 точки. Последните три минути на третия период домакините вдигнаха оборотите, показаха по-добра игра в защита и успяха да поведат с 15 точки при 60:45. Преди последната част резултатът бе 65:47, като за домакините последните точки вкара със сирената Ламонт Уест със стрелба от тройката.

През последната част Черно море Тича увеличи преднината си на над 20 точки, а 6 минути преди края разликата достигна над 30 точки при 80:49.

Алонзо Гафни бе над всички днес с 21 точки, 9 борби и 2 чадъра за варненци. Ламонт Уест реализира 16 точки, а Джелани Уотсън-Гейл добави 14. За врачани Михаил Калинов се отличи със 17 точки, а Георги Герганов реализира 16. Дейвид Хоутън бе много близо до дабъл-дабъл с 12 точки и 9 борби.

