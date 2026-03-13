Започнаха двубоите във Варна и Стара Загора

24-ият кръг на Sesame НБЛ започна с два мача, които се играят в момента.

В зала "Христо Борисов" във Варна Черно море Тича приема Ботев Враца. "Моряците" вече записаха две убедителни победи над врачани през сезона и сега отново ще влязат в срещата в ролята на изявен фаворит.

В другата среща днес Берое посреща в зала "Общинска" в Стара Загора Шумен. Беройци се борят за класиране в осмицата, докато шуменци ще се надяват да спечелят четвъртата си победа от началото на сезона в Sesame НБЛ.

