Локомотив Пловдив бе тържествено посрещнат в Община Пловдив

Баскетболистите и ръководството на Локомотив Пловдив бяха тържествено приветствани от кмета на Пловдив Костадин Димитров в сградата на общината, след като завършиха като вицешампиони в Sesame Националната баскетболна лига за мъже (НБЛ).

На събитието присъстваха още председателят на общинския съвет Атанас Узунов и заместник-кметът по спорт и младежки дейности - Николай Бухалов. От страна на клуба пък бяха президентът Христо Христев, старши треньорът Асен Николов и голяма част от състезателите.

Както е известно, във финалната серия „черно-белите“, които през изминалия сезон бяха дебютанти в елита на българския мъжки баскетбол, отстъпиха драматично на Балкан Ботевград с 2-3 успеха, като в решаващия пети мач в „Арена Ботевград“ в петък тимът на Йован Попович надделя с точка при 81:80.

Костадин Димитров определи постигнатото от Локомотив през този сезон като нещо "феноменално". Той подчерта, че постигнатото е плод на усилията на всички в клуба и изрази увереност, че рано или късно ще бъде достигнато и първото място.

"Зад този успех стоят много труд, характер и отдаденост. Благодаря на президента на клуба Христо Христев, на състезателите, треньора Асен Николов, ръководството на клуба и всички, които подкрепят отбора. Повярвахме във Вас заедно с Общинския съвет и ви дадохме кредит на доверие, а вие го оправдахте по най-добрия начин. Това е само началото и най-големите успехи тепърва предстоят!, категоричен бе Димитров, след което награди наставника на Локомотив Асен Николов с почетен плакет.

Кметът акцентира върху целта Пловдив да е Европейска столица на спорта през 2028 година и припомни, че в града продължават инвестициите в спортна инфраструктура. Той обясни, че в район "Западен" се изграждат две зали, които ще бъдат отредени за подготовка съответно на баскетболния и на волейболния отбор на Локомотив.

"Факт е, че ние отделяме много за базите, защото без тях няма как да дойдат резултатите. Това е основата. Продължаваме с изграждането на повече бази. Заедно с развитието на професионалния спорт трябва да запалим и децата по спорта", заяви още той и обясни, че за 2028 година са предвидени и инвестиции в много междублокови спортни площадки.

"Спортът е социален феномен, който дава обединение. Пловдив е културната столица на България и съм убеден, че това трябва да се мултиплицира и в спорта", допълни Димитров.

Председателят на общинския съвет Атанас Узунов призна, че е изживял тежко загубата на Локомотив във финалната серия с Балкан Ботевград, но определи постигнатото от "черно-белите" през сезона като подвиг.

„Изживях го тежко, но така е в спорта. Всеки може да загуби. Така стана с футбола, така стана с волейбола и с баскетбола. Не е нашата година, но това, което вие направихте, е голям подвиг. Да възродиш един отбор и за две години да стигнеш до върха, да се бориш за шампионска титла – това е истински подвиг“, заяви той и пожела на Локомотив през следващата година да спечели трофея.

Старши треньорът на отбора Асен Николов пък не скри своето чувство на гордост от представянето на отбора.

„Всички знаем, че без работа в екип успехите са невъзможни. Вътрешното ми убеждение е, че аз получих повече от нашите ръководители и играчи, отколкото аз им дадох. Момчетата дадоха всичко то себе си и това ме караше във всички мачове да изпитвам гордост от това как те защитаваха емблемата на клуба и авторитета на град Пловдив", каза наставникът.

Президентът на клуба Христо Христев изрази съжаление, че отборът не е успял да триумфира с шампионската тила, но увери, че това е само началото. "Нашата мисия са децата и здраве за нацията. Ние ще дадем своя дан пред обществото и ще направим така, че Локомотив да работи изцяло в името на града и развитието на нашето бъдеще", категоричен бе той.

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