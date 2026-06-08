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Почина трикратен шампион на НБА и човекът, който вкара 70 точки с Джордан!

  • 8 юни 2026 | 08:40
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Почина трикратен шампион на НБА и човекът, който вкара 70 точки с Джордан!

Трикратният шампион на НБА и дългогодишен телевизионен анализатор на Чикаго Булс Стейси Кинг почина на 59-годишна възраст. Причината за смъртта засега не се съобщава.

Кинг е избран като шести пик в драфта на НБА през 1989 г. след успешна кариера в Университета на Оклахома, а най-голям отпечатък оставя с екипа на Чикаго, с който печели три поредни шампионски титли в ерата на Майкъл Джордан и Скоти Пипън.

След напускането на Булс през сезон 1993/94, той играе още за Минесота, Маями, Бостън и Далас, преди да приключи професионалната си кариера.

През 2007 г. се завръща в Чикаго, този път в ролята на телевизионен коментатор, а още следващия сезон става главен експерт-анализатор на предаванията на мачовете на Булс. На тази позиция остава почти две десетилетия. По повод смъртта му се изказа собственикът на франчайза Джери Райнсдорф:

Много ще ни липсва. Ще помним радостта, енергията, хумора, искреността и страстта, които той внасяше в нашата организация."

Кинг остава в паметта на феновете и с характерния си стил на коментиране, както и с многобройните запомнящи се прякори, които даваше на играчите на Чикаго. Новината за смъртта му отекна в цялата баскетболна общественост, тъй като до края на сезон 2025/26 той все още изпълняваше функцията на главен анализатор на клубните предавания.

Любителите на баскетбола помнят и неговата легендарна забележка, че той и Майкъл Джордан заедно са отбелязали 70 точки, въпреки че Кинг свежда своя принос до един вкаран наказателен удар.

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