Обещанието на Тадж Грийн - изпълнено

Интересно видео публикува в официалните си профили в социалните платформи Instagram и Facebook новият шампион на България Балкан. От него става ясно, че една от звездите на "зелените" от Ботевград Тадж Грийн е спазил свое обещание при идването си в отбора, че ще донесе на тима титлата.

Балкан триумфира с осмия шампионски трофей в историята си след драматична победа с точка разлика - 81:80, в решаващия пети мач от финалния плейоф с Локомотив Пловдив. Балкан спечели с 3-2, като мач №5 се игра в "Арена Ботевград".

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