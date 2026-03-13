Берое се справи с Шумен в Стара Загора

Берое Стара Загора се наложи над Шумен с 95:89 като домакин в двубой от 24-тия кръг на Sesame НБЛ. Така старозагорци влязоха в Топ 8 на класирането, преди изиграването на останалите срещи от кръга, а а Шумен е на дъното заедно с Левски.

Срещата започна със сериозна борба и множество нарушения, а Берое влезе в мача много по-добре от своя съперник и постепенно натрупа преднина, която поддържаше през цялата първа четвърт. В самия край на първите десет минути Шумен намали изоставането си и резултатът бе 23:19 в полза на домакините.

Гостите обърнаха развоя след само минута игра през втората четвърт и поведоха с точка след тройка на Джейлън Бар. В следващите минути Шумен увеличи аванса си, но не успя да се откъсне с голяма разлика. Играта и на двата отбора бе нервна, което се отрази на резултатността, а Берое изигра силни последни минути и успя да си върне предимството в резултата. Сирената за край на полувремето дойде при 47:40 в полза на старозагорци.

Второто полувреме започна със седем безответни точки в полза на Берое. Гостите демонстрираха добра стрелба от зоната за три точки и не позволиха разликата да бъде увеличена. В средата на третата четвърт домакините водеха със седем точки разлика, която бе увеличена и след 29:22 в тази част, десет минути преди края на мача резултатът бе 76:62 в полза на тима от Стара Загора.

Берое поддържаше тази разлика в началните минути на последната четвърт, но след силна игра на Майкъл Марш и Джейлън Барр Шумен се доближи на четири точки от съперника при оставащи точно пет минути до края. Титулярната петорка на старозагорци се върна на паркета и не позволи пълен обрат. В заключителните моменти домакините запазиха концентрация и успяха да победят с 95:89.

Най-резултатен за Берое в срещата бе Дариъс Куизънбери, който записа 19 точки, 10 асистенции и 6 борби. Дейлън Уилямс добави 18 точки, а Милен Захариев завърши със 17.

За гостите се отличи Джейлън Бар, който записа 30 точки и 16 борби. Костадин Лазаров добави 15 точки.

Снимка: Sesame НБЛ