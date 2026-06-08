Обрад Томич напуска Академик Бултекс 99

Баскетболният Академик Бултекс 99 и Обрад Томич се разделят след края на сезона, съобщиха от клуба.

Това бе втори престой за опитния център в състава на "студентите", като през изминалата кампания той изигра общо 29 мача за пловдивчани със средни показатели от 13 точки и 9.4 борби.

"Години наред — надежден, постоянен и незаменим. Обрад Томич беше много повече от играч за Академик Булткес 99. Беше стълб на отбора, на когото винаги можехме да разчитаме.

Благодарим ти за всичко, което даде на Пловдив и на нашите фенове през тези години. Беше чест и удоволствие", написаха от клуба и пожелаха на Томич здраве и успехи в следващия етап от кариерата му.

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