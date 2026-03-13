Джо Роугън: Странно е да имаш битки в Белия дом по средата на война

Джо Роугън може би е леко притеснен относно коментирането на битките за предстоящата галавечер на UFC в Белия дом.

Докато операция „Епична ярост“ (Epic Fury) продължава да се развива, след като американските сили поведоха атака срещу Иран, целият свят наблюдава, за да види колко дълго може да продължи този конфликт. С планираното от UFC голямо събитие в Белия дом през юни, Роугън не може да не се запита дали моментът е подходящ за тази галавечер, особено на фона на опасенията за сигурността поради възможни ответни действия на американска земя.

Илия Топурия и Джъстин Гейджи оглавяват историческа галавечер в Белия дом

ФБР дори издаде предупреждение към полицията в Калифорния преди американските атаки, че Иран „се стреми“ потенциално да атакува щата с дронове.

„Развълнуван съм“, каза Роугън за събитието на UFC в Белия дом в своя подкаст. „Звучи лудо. Ще бъде с много висока степен на сигурност и голям стрес, и ще е странно да имаш битка в Белия дом по средата на ши*ана война. Надявам се войната да бъде приключена до юни, но честно казано, не съм уверен, че това ще се случи. Ще бъде странно да имаш това толкова високопрофилно събитие, където всички са на едно място по едно и също време“, добави той.

Представители на UFC многократно са коментирали високите нива на сигурност, които се въвеждат за събитието. Билети не се продават, като се очаква около 5000 души да присъстват на галавечерта на 14 юни като поканени гости. Роугън не може да не се зачуди дали подобно събитие не представлява потенциална опасност за всички присъстващи.

„Изглежда, че си го просиш [неприятностите]“, каза Роугън. „Как може да не мислиш за това?“

Преди коментарите си за галавечерта на UFC в Белия дом, Роугън беше критикувал президента Доналд Тръмп за въвличането на САЩ в конфликта с Иран. Роугън, който беше домакин на Тръмп в своя подкаст, преди да му даде подкрепата си преди изборите през 2020 г., призна, че е разочарован от решението на президента да започне атаката срещу Иран.

„Просто изглежда толкова безумно“, каза Роугън за конфликта. „Той водеше кампания с обещание за край на войните. Да се сложат край на тези глупави, безсмислени войни. А сега имаме една, за която дори не можем ясно да определим защо сме я започнали.“