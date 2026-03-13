Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Участници от 13 държави пристигат в София за „Рамус София Оупън“ 2026

Участници от 13 държави пристигат в София за „Рамус София Оупън“ 2026

  • 13 март 2026 | 10:59
Участници от 13 държави пристигат в София за „Рамус София Оупън“ 2026

Повече от 1000 участници от 13 държави ще пристигнат в София за Тринадесетия международен турнир по олимпийско таекуондо „Рамус София Оупън“ 2026. Състезанието се организира от Таекуондо клуб Рамус съвместно с Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и официално ще бъде открито в 12 ч. на 21 март 2026 г. (събота) в столичната зала „Асикс Арена“, съобщиха от организаторите.

Турнирът се наложи като едно от най-престижните и масови международни събития по олимпийско таекуондо, затова и за титлите ще се борят състезатели от над 50 клуба.

„ Рамус София Оупън” стартира през 2014 г. с цел да популяризира таекуондо сред децата и учениците. В битките на 21 март т. г. ще участват състезатели от всички възрастови групи в дисциплините спаринг и пумсе. Организаторите на турнира от Таекуондо клуб Рамус и Българската федерация по таекуондо са се погрижили срещите да бъдат излъчвани на живо, така че и феновете на спорта, които нямат възможност да присъстват в залата, да могат да наблюдават схватките.

„Много се радваме, че на бойните полета в София ще можем да посрещнем състезатели от държави с традиции в таекуондото като Испания, Гърция, Италия и Турция, защото така нашите състезатели ще могат да премерят сили с тях и да проверят нивото си“, заяви Димитър Михайлов, вицепрезидент на Българската федерация по таекуондо (олимпийска версия) и президент на Организационния комитет на „Рамус София Оупън“.

