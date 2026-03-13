Резултати от UFC BJJ 6: Дебютът на Ники Род завърши с равенство

Ник Родригес, известен като Ники Род, направи своя дебют в събитието UFC BJJ 6 в четвъртък вечер. След бавен старт, но почти успешен събмишън в последните секунди, звездата на събмишън граплинг света не успя да стигне до победа в двубоя му срещу Елдер Крус. Срещата завърши с равенство.

Срещата беше реванш от турнира Who’s Number One през 2022 г., като Родригес търсеше отмъщение срещу Крус. Вместо това обаче той се сблъска със сериозни трудности срещу борцовите умения на своя опонент през по-голямата част от мача. Крус отбеляза ранен тейкдаун, но агресията на Ники Род го принуди да отстъпи позиция. През първия и втория рунд защитата от събаряния на Крус се оказа твърде солидна за Родригес. Крус успяваше да заема добри позиции, но Родригес демонстрираше отлична подвижност и умения за измъкване нот лоши позиции. В края на втория рунд Елдер Крус водеше в съдийските карти благодарение на по-добрата си борба.

Изоставайки в резултата, Родригес започна третия рунд изключително агресивно. След неуспешен опит за тейкдаун от страна на Крус, Родригес най-накрая успя да го събори до ръба на игралното поле. Той премина в страничен контрол, а след това и в позиция „север-юг“. С изтичането на времето двамата се озоваха в позиция за ключ на краката, като Родригес приложи "хил хук". Елдер Крус обаче не се предаде и беше спасен от финалния гонг.

Други ключови срещи от вечерта

Основният дуел на вечерта беше защитата на титлата в полутежка категория от Мейсън Фаулър срещу Педро Мачадо. Фаулър контролираше първия рунд, като притисна Мачадо с гръб към стената на бойната арена и неутрализира опитите на бразилеца да използва своя гард. Вторият рунд предложи същото, като Фаулър доминираше от топ позиция и почти заключи хватка на ръката - „кимура“. Темпото спадна в третия рунд, с повече клинчове в стойка и няколко експлозивни момента. В крайна сметка Мейсън Фаулър беше обявен за победител и успешно защити своята титла на UFC BJJ.