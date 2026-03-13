Белчо Горанов взима позиция в БФ Борба

Белчо Горанов стана генерален секретар и на федерацията по борба. Той дълги години заема този пост в Българския олимпийски комитет при управлението на Стефка Костадинова. А това ръководство все още е вписано в Търговския регистър заради съдебните спорове около избора на Весела Лечева.

За съвсем кратко Горанов влезе и в екипа на Лечева - отново като генерален секретар. Впоследствие обаче размисли и се върна в лагера на Костадинова. И при новото си назначение опитният функционер попада в размирна спортна организация. Борбата е разтърсвана от скандали близо година след избора на Станка Златева за председател на централата.

Наскоро опозицията срещу Златева организира протест пред спортното министерство. Сред клубовете тръгна и подписка за свикване на извънредно общо събрание, но до този момент тя все още не е внесена.

Протест с искане на оставката на Станка Златева се проведе пред спортното министерство

Източник: btvSport