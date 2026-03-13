Семи Шилт и Ернесто Хуст ще водят четвъртия SENSHI лагер с покани

Семи Шилт и Ернесто Хуст ще водят четвъртия SENSHI лагер с покани

В дните от 18 до 22 март 2026 г. във Варна ще се проведе четвъртият тренировъчен лагер с покани на SENSHI за елитни бойци от по-тежките дивизии 80–95 кг. Събитието е част от глобалната инициативата на организацията за регулярни професионални лагери за топ бойци, насочени към развитието на състезатели от различни теглови категории.

Тренировъчният процес ще бъде воден от две от най-големите легенди в световния кикбокс – шихан Семи Шилт и Ернесто Хуст. Нидерландската бойна легенда шихан Шилт е четирикратен световен шампион на K-1 Grand Prix и един от най-доминантните бойци в историята на тежката категория, известен със своята изключителна техника и стратегически стил. Неговият сънародник Ернесто Хуст, наричан „Г-н Перфектен“, също е четирикратен носител на световната титлата K-1 Grand Prix и е считан за един от най-техничните и успешни кикбоксьори на всички времена. Двамата ще споделят богатия си опит чрез интензивни тренировъчни сесии, демонстрации и професионални насоки към участниците.

Международният тренировъчен лагер предоставя рядка възможност за бойци от различни държави да тренират заедно, да усъвършенстват техниката си и да обменят опит на високо професионално ниво. Лагерът с покани на SENSHI включва перспективни млади бойци, които се стремят да развият уменията си и да направят следващата крачка в професионалната си кариера.

Освен интензивни тренировки и спаринг с водещи бойци, програмата включва и дискусии, посветени на тренировъчния процес, физическата и психологическата подготовка, както и още елементи за развитието на бойците в съвременните бойни спортове. Участието в лагерите е основно по лична покана, което гарантира високо спортно ниво и възможност за пълноценна работа между състезатели и треньори.

SENSHI планира и ограничен тренировъчен лагер за тежка категория през април, който ще продължи инициативата за целогодишна подготовка на елитни бойци, готови за всички предизвикателства.

През месеците, в които се провеждат SENSHI Grand Prix събитията – май, юли, септември и декември още по-широк кръг от активни бойци получават възможност да тренират с легендите на SENSHI и да обменят опит с медалисти от аматьорски и професионални турнири. Чрез различните по мащаб тренировъчни лагери и инициативи SENSHI продължава своята мисия да обединява водещите лица в бойните спортове и да подкрепя развитието на следващото поколение шампиони.

Още от Бойни спортове

Белчо Горанов взима позиция в БФ Борба

Белчо Горанов взима позиция в БФ Борба

  • 13 март 2026 | 14:58
  • 427
  • 2
Джо Роугън: Странно е да имаш битки в Белия дом по средата на война

Джо Роугън: Странно е да имаш битки в Белия дом по средата на война

  • 13 март 2026 | 14:40
  • 425
  • 0
Над 150 борци ще се включат в 22-то издание на „Злати Динев Ройдев“

Над 150 борци ще се включат в 22-то издание на „Злати Динев Ройдев“

  • 13 март 2026 | 12:54
  • 467
  • 0
Дейна Уайт обяви главните битки за събитията преди галата в Белия дом

Дейна Уайт обяви главните битки за събитията преди галата в Белия дом

  • 13 март 2026 | 12:19
  • 469
  • 0
Резултати от UFC BJJ 6: Дебютът на Ники Род завърши с равенство

Резултати от UFC BJJ 6: Дебютът на Ники Род завърши с равенство

  • 13 март 2026 | 12:17
  • 376
  • 0
Участници от 13 държави пристигат в София за „Рамус София Оупън“ 2026

Участници от 13 държави пристигат в София за „Рамус София Оупън“ 2026

  • 13 март 2026 | 10:59
  • 419
  • 0
Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

Хулио Веласкес каза за новия нападател и заяви: Нашата цел е да накараме Берое да се защитава

  • 13 март 2026 | 15:18
  • 14467
  • 36
Локомотив 1:0 Септември, Севи Идриз бележи

Локомотив 1:0 Септември, Севи Идриз бележи

  • 13 март 2026 | 16:45
  • 5871
  • 5
След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

След 7 дни: Венци Стефанов пак може да е член на Изпълкома на БФС, а Левски и ЦСКА - да изпратят общ делегат на конгрес

  • 13 март 2026 | 14:28
  • 11136
  • 8
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 36186
  • 94
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 15574
  • 2
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 17333
  • 34