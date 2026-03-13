Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Над 150 борци ще се включат в 22-то издание на „Злати Динев Ройдев“

Над 150 борци ще се включат в 22-то издание на „Злати Динев Ройдев“

  • 13 март 2026 | 12:54
  • 111
  • 0
Над 150 борци ще се включат в 22-то издание на „Злати Динев Ройдев“

Над 150 борци на възраст до 15 години ще се включат в 22-то издание на международния турнир по свободна борба „Злати Динев Ройдев“ в Гълъбово. Сред участниците са отбори от България, Турция, Северна Македония, Румъния, Беларус, Молдова и Украйна, съобщиха организаторите от местния Спортен клуб по борба (СКБ) „Еньо Тодоров“.

В днешния ден предстои конференцията на турнира, а в събота и неделя от 10 часа в зала „Енергетик“ ще започнат и схватките. На състезанието ще участват осем момчета от гълъбовския клуб, а към отбора ще се присъедини и Валери Чулов, който ще участва с позволението на съдиите, тъй като е друга възрастова група.

Децата от СКБ „Еньо Тодоров“ ще бъдат с нова екипировка след направено дарение през седмицата със съдействието на Община Гълъбово. В клуба „Еньо Тодоров“ тренират абсолютно безплатно общо 33 деца - 12 момичета и 21 момчета.

Ще бъдат връчени купи за най-техничен състезател, най-добър чуждестранен състезател, за най-резултатен състезател и голямата награда приз "Злати Динев Ройдев". Ще бъде излъчен най-добър съдия на международния турнир, съобщиха от Община Гълъбово.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Участници от 13 държави пристигат в София за „Рамус София Оупън“ 2026

Участници от 13 държави пристигат в София за „Рамус София Оупън“ 2026

  • 13 март 2026 | 10:59
  • 264
  • 0
Хамзат Чимаев срещу Шон Стрикланд в Ню Джързи

Хамзат Чимаев срещу Шон Стрикланд в Ню Джързи

  • 13 март 2026 | 10:46
  • 339
  • 0
Класиците започват участието си на Евро 2026 до 23 г.

Класиците започват участието си на Евро 2026 до 23 г.

  • 13 март 2026 | 09:45
  • 491
  • 0
Загуби за трите българки в Сърбия

Загуби за трите българки в Сърбия

  • 13 март 2026 | 01:48
  • 973
  • 0
Жива легенда с 35 боя в UFC се оттегля след бенефис в Маями

Жива легенда с 35 боя в UFC се оттегля след бенефис в Маями

  • 12 март 2026 | 16:40
  • 783
  • 0
Отлично представяне на боксьорите ни в Будва

Отлично представяне на боксьорите ни в Будва

  • 12 март 2026 | 16:14
  • 847
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Малко столично дерби в "Надежда"

Малко столично дерби в "Надежда"

  • 13 март 2026 | 07:05
  • 7388
  • 41
Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

Ясно е при какви условия Христо Янев ще остане начело на ЦСКА

  • 13 март 2026 | 09:10
  • 18870
  • 64
Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

Джордж Ръсел не остави шанс на конкурентите си в квалификацията за спринта в Китай

  • 13 март 2026 | 10:20
  • 7299
  • 0
Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа

Реал Мадрид трябва отново да бъде велик отбор, амбициран е Арбелоа

  • 13 март 2026 | 12:43
  • 768
  • 0
Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

Иран отговори на Тръмп: По-скоро САЩ да не участва на Мондиала

  • 13 март 2026 | 10:14
  • 9173
  • 6
Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

Локо (Пловдив) ще спира негативна серия срещу непредсказуем съперник

  • 13 март 2026 | 07:14
  • 4545
  • 7