Над 150 борци ще се включат в 22-то издание на „Злати Динев Ройдев“

Над 150 борци на възраст до 15 години ще се включат в 22-то издание на международния турнир по свободна борба „Злати Динев Ройдев“ в Гълъбово. Сред участниците са отбори от България, Турция, Северна Македония, Румъния, Беларус, Молдова и Украйна, съобщиха организаторите от местния Спортен клуб по борба (СКБ) „Еньо Тодоров“.

В днешния ден предстои конференцията на турнира, а в събота и неделя от 10 часа в зала „Енергетик“ ще започнат и схватките. На състезанието ще участват осем момчета от гълъбовския клуб, а към отбора ще се присъедини и Валери Чулов, който ще участва с позволението на съдиите, тъй като е друга възрастова група.

Децата от СКБ „Еньо Тодоров“ ще бъдат с нова екипировка след направено дарение през седмицата със съдействието на Община Гълъбово. В клуба „Еньо Тодоров“ тренират абсолютно безплатно общо 33 деца - 12 момичета и 21 момчета.

Ще бъдат връчени купи за най-техничен състезател, най-добър чуждестранен състезател, за най-резултатен състезател и голямата награда приз "Злати Динев Ройдев". Ще бъде излъчен най-добър съдия на международния турнир, съобщиха от Община Гълъбово.