  Sportal.bg
  БГ Футбол
  3. Георги Иванов обсъди проблемите на детско-юношеския футбол с шефа на Академията на Каляри

Георги Иванов обсъди проблемите на детско-юношеския футбол с шефа на Академията на Каляри

  • 13 март 2026 | 12:26
  • 202
  • 0
Георги Иванов обсъди проблемите на детско-юношеския футбол с шефа на Академията на Каляри

Президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов и вицепрезидентът Атанас Фурнаджиев проведоха работна вечеря с Марко Марки, директор на Академия Каляри Xplay. Марки е у нас като част от четиристранен договор между училище по математика „Питагор“, 57-мо СУ „Св. Наум Охридски“, УФК Ботев София и Каляри. По него той провежда практическите занимания с треньори и наблюдава тренировки на деца. По време на срещата бяха обсъдени проблемите на детско-юношеския футбол на национално, европейско и световно ниво и възможността да се използват методики от Серия А у нас.

"Вниманието, което показвате към този проект, е изключително важно за нас и показва отношението на БФС към детско-юношеския футбол, обърна се Марки към Иванов и Фурнаджиев. – В Каляри имаме щастието, че вече пет български деца се присъединиха към школата ни. Благодарение на това започна и съвместната ни работа с училище „Питагор“, 57-мо СУ „Св. Наум Охридски“ и УФК Ботев София. Работим със скаути из целия свят и щом те са ги избрали, аз вярвам в тяхното бъдеще. Българските деца са изключително талантливи".

Георги Иванов запозна италианския специалист със стратегическия проект “Мисия Талант”, който има за цел да категоризира eлитните детско-юношески школи у нас и да осигури по-добра среда за развитие на родните таланти. Партньор в тази ключова инициатива е белгийската компания Double Pass, глобален лидер в категоризацията на академии, която от години си сътрудничи с ФИФА.

Гостът бе уведомен и за решенията, взети по време на 52-рата Генерална асамблея на Европейските лиги, на която София бе домакин. Обсъдени бяха възможностите за приобщаване към футбола на хора с увреждания и в неравностойно положение, като Иванов подчерта, че Българският футболен съюз се присъединява към 14-ото издание на ежегодната глобална инициатива #TotalAccess Week of Action, чиято цел е да приобщи хората с увреждания и специални нужди към голямото футболно семейство.

Разгледани бяха варианти за партньорство с училище по математика „Питагор“ и 57-мо СУ „Св. Наум Охридски“.

На срещата присъстваха още собственикът на училище по математика „Питагор“ Михаил Кръстев, директорът на 57 СУ Георги Сеизов, президентът на УФК Ботев София Красимир Първанов, Алесандро Калиа - президент сдружението на сардинците в България „Circolo Sarda ‘Sardica’“ и Асен Марков – мениджър „Спортно развитие“ в училище по математика „Питагор“ и преподавател в 57 СУ.

Академия Каляри Xplay е сред водещите школи в Италия по отношение на развитието на млади таланти. Към момента в нея вече се обучават пет български футболисти, за които отзивите са изключително позитивни. Проектът се реализира в тясно сътрудничество с 57-мо СУ „Св. Наум Охридски“, където учат голяма част от футболистите на Ботев София. Инициативата обхваща и възпитаниците на училище по математика „Питагор“, подчертавайки ролята на физическата активност за интелектуалното развитие.

