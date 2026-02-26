Георги Иванов: Днес е важен ден за българския футбол

Президентът на БФС Георги Иванов даде старт на събитието "Мисия Талант", което е насочено към детско-юношеския футбол у нас. Родната централа сключи партньорство с водещата компания в света за категоризация на елитните детско-юношески школи Double Pass, а по време на събитието представители на двете страни ще разкрият в детайли целите и логиката на процеса по категоризация; критериите, организационните изисквания и очакваните ефекти; стратегическата рамка и приоритетите на Плана за периода 2026–2030 г.; ангажиментите на клубовете и конкретните последващи действия по изпълнението.

В хотел "Милениум" присъстват много представители на школи. Там са още мажоритарният собственик на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на "сините" Даниел Боримиров, спортният директор на Лудогорец Георги Караманджуков, Кристиян Добрев (Септември София), Ангел Славков (Славия) и други. От страна на ЦСКА се появиха Бойко Величков, Петър Занев и Христо Захариев.

"Днес е важен ден за българския футбол. Събрали сме се да поставим фундеманта на промяната там, откъдето всичко започва - детско-юношеският футбол. България винаги е имала таланти, но големият въпрос е дали знаем как да ги развиваме, имаме ли система, която да гарантира резултат.

Важно е да започнем по нов път, да се развиваме по начина, по който всички искаме, и да стигнем там, където трябва да стигне България като резултати за националните и за клубните отбори. За нас това е мисия към всяко едно дете, което има мечти. Към всеки един треньор, който иска да се развива. Към всеки клуб, който иска да инвестира в бъдещето", каза Иванов.