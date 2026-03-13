Популярни
Хамзат Чимаев срещу Шон Стрикланд в Ню Джързи

  • 13 март 2026 | 10:46
  • 155
  • 0

Хамзат Чимаев ще направи първа защита на титлата си в средна категория през май. Той ще се изправи срещу бившия шампион Шон Стрикланд в основното събитие на UFC 328. Галавечерта ще се проведе на 9 май в "Prudential Cente"r в Нюарк, Ню Джърси.

Новината за дългоочаквания сблъсък беше обявена в четвъртък от изпълнителния директор на UFC, Дейна Уайт.

Чимаев се завръща в октагона за първи път, след като спечели пояса в средна категория с убедителна победа със съдийско решение над Дрикус Дю Плеси през август миналата година. С перфектен баланс от 15 победи в кариерата си, Чимаев се превърна в истинска машина за победи след пристигането си в UFC, натрупвайки успехи срещу бойци от ранга на Робърт Уитакър, Джиблърт Бърнс и Камару Усман.

Винаги гласовитият боец от средна категория, Шон Стрикланд, си заслужи нов шанс за титлата, след като наскоро нокаутира Антъни Ернандес.

Стрикланд, който е смятан за една от най-поляризиращите фигури в целия състав на UFC, претърпя две загуби от Дю Плеси в мачове за титлата, но бързо се върна на победния път с впечатляващото си представяне срещу Ернандес през февруари. Веднага след победата си Стрикланд предизвика Чимаев за шампионски двубой и сега желанието му е изпълнено. Двамата бойци от средна категория ще се борят за пояса през май.

В основния подгряващ двубой на вечерта ще се сблъскат претендентите в тежка категория Александър Волков и Уалдо Кортес-Акоста. Волков,

В картата на събитието са включени и други интригуващи двубои. Шон Брейди ще се изправи срещу Хоакин Бъкли в полусредна категория.

Бившият шампион в полутежка категория Ян Блахович ще има реванш с Богдан Гусков след като първата им битка на UFC 323 завърши с равенство.

Основната карта ще бъде открита от двубоя в лека категория между Кинг Грийн и ветерана Джереми Стивънс.

